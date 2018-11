Führungswechsel nach 35 Jahren

Karlsdorf – Wenn irgendwo eine Ära zu Ende geht, dann ist das oftmals schnell so dahingesagt. Wenn aber ein Vereinsvorsitzender nach 35 Jahren sein Amt niederlegt, dann trifft diese Redewendung durchaus zu. In Karlsdorf ist am Freitag eine solche Ära zu Ende gegangen: Josef Estermann, Schützenmeister der Eichengrün-Schützen, hatte sich bei den Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung gestellt.

In der Generalversammlung – der ersten im neuen, eigenen Schützenheim – zog der 68-Jährige Bilanz über die vergangenen 35 Jahre. Mehr als die Hälfte seines Lebens führte Estermann, der in Neupullach in der Gemeinde Hohenlinden und damit kurz hinter der Landkreisgrenze lebt, die Eichengrün-Schützen. Seinem unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass sie heute in ihrem eigenen Vereinsheim schießen.

1980 wurde er 3. Schützenmeister, um drei Jahre später das Amt des 1. Schützenmeisters von Georg Wimmer zu übernehmen. Dieser hatte die Schützengesellschaft 47 Jahre lang geführt – in der über 80-jährigen Geschichte des Vereins gab es bisher also erst zwei Schützenmeister.

„Die ersten Jahre waren für mich nicht einfach“, blickte Estermann zurück. „Es wurde teilweise gehetzt, aber ich habe mich mit der Zeit durchgesetzt, habe vieles abprallen lassen, und irgendwann sind die Kritiker verstummt.“

In Estermanns Amtszeit fielen 1986 das 50-jährige Gründungsfest mit Weihe der neuen Fahne und zehn Jahre später das 60-Jährige, das der Verein in Eigenregie durchgezogen hat. „Wir haben viel arbeiten müssen, aber das war immer so“, resümierte Estermann dankbar für die Unterstützung der Vereinsmitglieder. Auf sie konnte der Vorsitzende auch bei den Waldfesten zählen, die bis heute fester Bestandteil des Vereinsjahrs sind. Gerne erinnert sich Estermann auch ans 75-jährige Gründungsfest 2011: Zum Oldtimertreffen der Eicherfreunde kamen rund 6000 Besucher – „da war der Platz fast zu klein“.

Schon ein Jahr zuvor hatte der Sattlerwirt, in dem die Schützen seit ihrer Gründung 1936 geschossen hatten, zugesperrt. „Für uns gab es da nur zwei Möglichkeiten: selber bauen oder aufhören.“ Man entschied sich für erstere Lösung. Seitdem kämpfte Estermann unermüdlich für das eigene Vereinsheim. Und so konnte im Mai 2016 der Bau beginnen.

„Die Gemeinde hat uns dabei sehr geholfen, anders geht es auch nicht“, richtete Estermann Dankesworte an Bürgermeister Georg Els. Bekanntermaßen hat die Gemeinde den Neubau mit 100 000 Euro gefördert. Weitere Zuschüsse kamen von Landkreis und BSSB, es wurde viel gespendet, vor allem aber haben die Mitglieder jede Menge Eigenleistung in ihr Heim gesteckt – mehr als 11 800 Arbeitsstunden hat Estermann zusammengerechnet. „Wir haben so dahin gearbeitet, aber meine Rentner haben hergehalten“, sagte der 68-Jährige voller Stolz über den harten Kern seiner Bautruppe. Großen Dank sprach er zudem seinen Vorstandskollegen aus – „weil alleine kann man so was nicht machen“ – sowie dem bisherigen 2. Schützenmeister Franz-Josef Obermaier, der als Bauunternehmer den Hausbau besonders unterstützt habe.

Die Skepsis sei anfangs groß gewesen, gab Els zu. „Aber ihr habt die Zweifler eines Besseren belehrt.“ Er lobte vor allem den Zusammenhalt über die Generationen hinweg und betonte, der Verein sei gestärkt aus den Debatten um den Neubau hervorgegangen.

„Ich kann guten Gewissens aufhören“, schloss Estermann seinen Rückblick. „Der Verein, wie er heute da steht – das hat er dir zu verdanken, Sepp“, sagte Els. In der Tat stehen die Eichengrün-Schützen blendend da, mit 142 Mitgliedern, eigener Jugendgruppe und ohne Schulden.

Das betonte auch Gauschützenmeister Klaus Waldherr. Er kenne keinen zweiten Neubau, der so schuldenfrei dastehe. „Ich sage einfach nur Dankeschön für das, was du für den Verein und für den Gau geleistet hast“, richtete Waldherr seine Worte an Estermann, der zusätzlich 21 Jahre lang Sektionsschützenmeister der Sektion Tading und neun Jahre lang 3. Gauschützenmeister war. „Es war immer ein schönes Zusammenarbeiten“, so Waldherr. Und auf eine Überraschung vom Gau dürfe sich Estermann in der Frühjahrsversammlung noch freuen.

„35 Jahre Schützenmeister – das wird’s im Landkreis kein zweites Mal geben“, meinte Obermaier, der bei den Neuwahlen zum 1. Schützenmeister aufgestiegen ist (Bericht folgt). „Der Sepp hat den Verein geprägt. Er hat uns hart geführt und auch mal geschimpft, aber ich weiß nicht, ob der Verein ohne seine starke Hand so existieren würde wie heute“, befand auch Obermaier.

Im Namen des Vorstands ernannte er Estermann zum Ehrenschützenmeister auf Lebenszeit. Die dazu passende Schützenscheibe mit Stammtisch-Motiv gab’s gleich dazu, und für seine Frau Marianne als Dank für die jahrzehntelange Unterstützung daheim einen Blumenstrauß. Und ganz aus der Welt ist Estermann auch nicht: Er ließ sich in die Fahnenabordnung wählen.