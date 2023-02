Ein Förderverein für Forsterns Schule

Von: Veronika Macht

Teilen

Die Unterstützung von Arbeitsgemeinschaften und Projekten ist eine der Aufgaben, die auf den neuen Förderverein an der Grund- und Mittelschule Forstern warten. Der Elternbeirat sucht dafür Mitstreiter (Symbolfoto). © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Forstern stößt die Gründung eines Fördervereins an und sucht dafür Mitstreiter.

Forstern – Die Neuanschaffung von Materialien über den staatlichen Etat hinaus, die Unterstützung von Projekten, die Bezuschussung von Klassenfahrten: Diese und viele weitere Aufgaben übernehmen Schulfördervereine. Ein solcher soll nun auch an der Grund- und Mittelschule Forstern gegründet werden. Die Elternbeiräte beider Schularten sind dafür in die Offensive gegangen.

„Schulen sind inzwischen mehr schlecht als recht mit Mitteln und Lehrerstunden ausgestattet. Vieles wie AGs oder Sonderkurse ist weggefallen, oder man würde gerne Dinge zusätzlich anschaffen oder Ausfahrten finanzieren“, erklärt Ilka Baumann, Vorsitzende des Elternbeirats der Grundschule, im Gespräch mit unserer Zeitung. Gemeinsam mit der Vorsitzenden des Elternbeirats der Mittelschule, Dinah Mader-Konzack, macht sie Werbung für einen Förderverein.

Zwar könne man einiges über den Elternbeirat abdecken, beispielsweise durch Kuchenverkauf bei schulischen Veranstaltungen. „Aber das große Geld bringt das nicht. Außerdem wird es schwieriger, wenn so was umsatzsteuerpflichtig wird“, sagt Baumann. „Das nimmt inzwischen Ausmaße an, da sagen wir: Es wäre gut, wenn wir Spenden oder regelmäßige Einnahmen generieren könnten, die den Schülern zugute kommen und die steuerlich geltend gemacht werden können.“

Denn das sei ein großes Problem: „Es gibt viele Firmen und Eltern, die die Schule gerne unterstützen würden. Aber es ist ein extremer Verwaltungsakt, das abzuwickeln.“ Hinzu kämen rechtliche Vorgaben, die eine solche Unterstützung fast unmöglich machten. Ein Förderverein mit eigenem Konto und der Möglichkeit, Spendenbescheinigungen auszustellen, würde dies erheblich erleichtern. So sei die Idee für den Verein entstanden.

Dafür brauche man Leute, die sich idealerweise auskennen: Wie gründe ich einen Verein? Wie funktioniert die Buchhaltung? „Dieses Fachwissen haben wir vom Elternbeirat nicht. Wir unterstützen gern bei der Gründung, aber wir können das nicht in Personalunion machen“, erklärt Baumann, warum man auf der Suche nach engagierten Bürgern sei. Und sie betont, dass es kein Muss für ein Engagement im Förderverein sei, sich mit diesen Dingen auszukennen. Auch müsse man dafür nicht zwingend ein Kind an der Forsterner Schule haben: „Das kann auch jemand aus dem Gemeinderat sein oder interessierte Senioren.“

Die Vorsitzenden haben im Newsletter des Elternbeirats an die Eltern einen Aufruf gestartet und zudem einen Flyer über den Schulmanager sowie über Facebook verteilt. Bisher, so räumt Baumann ein, sei die Resonanz darauf aber sehr überschaubar gewesen. Eine weitere Idee ist es, im Gemeinderat vorzusprechen. „Denn wir suchen wirklich hängeringend Leute“, sagt sie und ergänzt: „Ich glaube, man kann richtig viel bewirken, wenn man das Geld dafür hat.“

Als Beispiele, wie der Förderverein der Schule und den Schülern helfen möchte, nennt Baumann die Neuanschaffung von Materialien, Büchern, Computern et cetera über den staatlichen Etat hinaus, die Förderung von Sprachen, die Unterstützung von Arbeitsgemeinschaften und Projekten oder auch die Bezuschussung von Klassenfahrten.

Kontakt

Die Elternbeiratsvorsitzenden der Grund- und Mittelschule erreicht man per E-Mail an eb.grundschule.forstern@web.de und eb-mittelschule-forstern@web.de.