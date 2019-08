„Umfangreiches Programm“: 6000 Euro für den Singkreis

Der Singkreis Forstern bekommt von der Gemeinde einen höheren Zuschuss als im Vorjahr. Die Kosten für die Veranstaltungen können nicht mehr mit den Einnahmen aus den Eintritten gedeckt werden.

Forstern – Die Gemeinde Forstern unterstützt den Singkreis Forstern heuer mit einem Zuschuss in Höhe von 6000 Euro. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Voriges Jahr lag die Förderung noch bei 5000 Euro. Doch bereits Mitte Januar – damals war jedoch der Forsterner Haushalt noch nicht genehmigt – und erneut Mitte Juni erreichte die Kommune der höhere Zuschussantrag. Begründet wird diese Summe damit, dass der Singkreis wieder „ein umfangreiches Programm an Veranstaltungen und Konzerten“ für 2019 zusammengestellt habe.

Gastchöre aus Barcelona und Schweden

Außerdem habe man kürzlich einen Chor aus Barcelona zu Gast gehabt, am kommenden Wochenende ist ein Gastchor aus Schweden in Forstern. Da diese Vorhaben mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden seien und die Kosten nicht mehr mit den Einnahmen aus den Konzerteintritten gedeckt werden könnten, werde der Zuschuss beantragt. Das Gremium hatte nichts einzuwenden, die Haushaltsmittel stehen bereit.

Deutsch-schwedisches Begegnungskonzert am Samstag, 3. August

Das schwedisch-deutsche Begegnungskonzert, das der Junge Chor Ubi Caritas gemeinsam mit dem Jugendchor St. Eugenia aus Stockholm gestaltet, findet am Samstag, 3. August, statt. Beginn in der kleinen Turnhalle in Forstern ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

