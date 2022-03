Der Klang des Friedens: Konzert für die Ukraine-Hilfe

Von: Veronika Macht

Teilen

Ein musikalisches Zeichen für den Frieden setzte der Singkreis Forstern in der großen Turnhalle. Die Leitung hatte Konrad Huber (M.), als Solistin brillierte Lydia Steinleitner (vorne, 2. v. l.). Es war das erste richtige Konzert des Singkreises, seit Corona die Kulturbranche lahmgelegt hat. © Vroni Macht

Der Singkreis Forstern hat die „Ethno-Mass for Peace“ zugunsten der Ukraine-Hilfe aufgeführt. Es war das erste richtige Konzert seit zwei Jahren Pandemie.

Forstern – Es war ein Abend für den Frieden und voller Hoffnung, mit den schrecklichen Bildern aus der Ukraine stets im Hinterkopf. Aber es war auch ein Abend des Glücklichseins – darüber, dass endlich wieder Konzerte möglich sind. Der Balanceakt zwischen dem Entsetzen über den Krieg und der Freude über den ersten richtigen Aufritt nach zwei Jahren – er ist dem Singkreis Forstern gelungen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Eine gelbe Krawatte, ein blaues Halstuch oder gleich komplett in den ukrainischen Nationalfarben: Die Mitwirkenden am Sonntagabend in der großen Schulturnhalle setzten schon mit ihren Outfits ein Zeichen.



Dieses Zeichen für Frieden und Gerechtigkeit, in der Ukraine und weltweit, trugen die Chöre des Singkreises Forstern sowie die Percussion-Gruppe unter Leitung von Konrad Huber auch musikalisch hinaus in die Welt. Zur Aufführung kam die „Ethno-Mass for Peace“ von Lorenz Maierhofer, zuvor zeigten Ella Deuter (Flöte), Felix Vogt (Gitarre) und Lars Christiansen (Gitarre) ihr Können.

Ethno-Mass: Christliche Glaubensbekenntnisse und spirituelle Botschaften

Die „Ethno-Mass“ transportiert eine besondere Friedensbotschaft. Mit Musikstilen von lateinamerikanisch bis afrikanisch verkörpert sie den Wunsch nach Frieden und einer Verständigung aller Völker der Erde. Stimmgewaltig intonierten die Musiker Stücke wie „Peace to the World“ oder „Sana, Sananina/Praise the Lord“, begleitet von der Percussion-Gruppe und Huber an der Gitarre.

Als Solistin brillierte Lydia Steinleitner, die mit ihrer Stimme zugleich begeisterte und berührte und die mit ihrem Schwung immer wieder das Publikum zum Mitklatschen animierte. Die Zuschauer in der Turnhalle, die entsprechend den Corona-Abstandsregeln bestuhlt und voll besetzt war, ließen sich gerne mitreißen. Und den Musikern tat der Live-Applaus nach so langer Abstinenz sichtlich gut.

Die Zusammenstellung der Lieder und Gospels der „Ethno-Mass“ verbindet christliche Glaubensbekenntnisse und spirituelle Botschaften mit Zitaten von Persönlichkeiten des Friedens. Zu hören waren von Sprecher Toni Beer hoffnungsvolle Botschaften und Appelle, unter anderem von Martin Luther King, Papst Johannes Paul II., Mutter Theresa und Nelson Mandela.

Konzert bringt 1900 Euro für die Ukraine-Hilfe

Letzterer etwa sagte einst: „Ihr wisst genau, dass niemand von uns völlig allein erfolgreich sein kann. Deshalb müssen wir gemeinsam handeln, als ein vereintes Volk, für die Geburt einer neuen Welt.“

Gemeinsam handeln, als ein vereintes Volk – dazu rief auch Huber die Konzertbesucher auf: „Wir müssen zusammenhalten, zusammenhelfen, spenden, auf die Straße gehen und zeigen, dass Krieg keine Lösung ist.“

Es war das erste richtige Singkreis-Konzert seit Beginn der Corona-Einschränkungen. „Es ist so schön, dass wir wieder Konzerte geben dürfen.“ Die Planungen seien schon abgeschlossen gewesen, als der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen hat. „Das beschäftigt uns alle sehr. Aber wir wollten Musik machen und schauen, was wir tun können“, sagte Huber.



So sei die Idee entstanden, nicht nur um Spenden zugunsten der eigenen Chorarbeit zu bitten, sondern auch zugunsten der Ukraine-Hilfe. Zwei Damen aus dem Chor hätten zudem Friedenskerzen gebastelt, die ebenfalls zu diesem Zweck verkauft wurden. Insgesamt kamen so 1900 Euro für die Ukraine zusammen.

„Wir müssen Solidarität zeigen“

„Das ist es, wonach wir uns alle so lange gesehnt haben“, sagte Bürgermeister Rainer Streu über das Konzert. „Und trotzdem schweifen die Gedanken immer wieder ab. Für die Generation, die seit 77 Jahren in Europa in Frieden zusammen lebt, war es einfach unfassbar, dass so etwas passieren kann“, sagte er über den Krieg mitten in Europa.

„Wir müssen Solidarität zeigen“, stellte Streu klar, „und ich hoffe, dass diese Solidarität auch dann noch anhält, wenn es auch für uns in unserer Gemeinschaft zu deutlichen Einschnitten kommen wird, wenn wir mehr Geld für Sprit, für Strom und für Gas zahlen müssen. Aber das muss es uns jetzt wert sein, weil so etwas einfach nicht passieren darf“, sagte Streu unter Applaus. Zugleich rief er Ehrenamtliche dazu auf, sich zu engagieren: „Wir müssen die Menschen unterbringen, die Kinder betreuen, ihnen Schule bieten. Alleine wird der Staat das nicht schaffen.“

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

Ukraine-Stammtisch am Donnerstag beim Hirschbachwirt Der Singkreis Forstern lädt am Donnerstag, 24. März, ab 20 Uhr zu einem Stammtisch beim Hirschbachwirt ein. Das Angebot richtet sich an Familien, die Ukrainer aufgenommen haben oder aufnehmen möchten, an Flüchtlinge aus der Ukraine, die hier eine Unterkunft gefunden haben, an Bürger, die Ukrainisch oder Russisch sprechen und als Dolmetscher helfen würden, sowie an alle Interessierten. „Es werden immer mehr Familien, die hier eine Bleibe finden“, sagt Chorleiter Konrad Huber. Seine Motivation, zum Stammtisch einzuladen, ist auch eine persönliche: Er selbst hat mit seiner Familie vor zwei Wochen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. „Wir sind jetzt acht statt vier Personen im Haushalt und haben unser Leben entsprechend umorganisiert“, berichtete er beim Konzert am Sonntag. Unterschlupf gefunden haben bei den Hubers eine Mutter aus Odessa mit zwei Kindern sowie einer Freundin. „Wir sind froh, dass sie in Sicherheit sind. Es ist wirklich herzzerreißend, was wir von ihnen alles hören“, sagte Huber und erzählte, dass der siebenjährige Bub und sein eigener Sohn (6) daheim per Google-Translator kommunizieren würden. Das 14-jährige Mädchen habe manchmal Online-Unterricht aus Odessa, es sei aber auch schon mit Hubers Tochter in die Schule gegangen. Und eine der Frauen sei Mathe- und Physiklehrerin und habe dieser Tage ein Vorstellungsgespräch an einer Schule, die Lehrer aus der Ukraine suche.



vam