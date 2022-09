Holt das Spirituosen-Start-Up der gehörlosen Gründer den großen Deal?

Von: Veronika Macht

Können Sie einen Investor überzeugen? Dominik Nimar, Fabio del Tufo und Damian Breu (v. l.) präsentieren am Montag, 5. September, bei „Die Höhle der Löwen“ ihre citrushaltige Spirituose mit dem Namen „Le Gillard“. © RTL/Frank W. Hempel

Mit ihrer Spirituose „Le Gillard“ hoffen drei Gründer bei „Die Höhle der Löwen“ auf den großen Deal. Das Besondere an ihrem Unternehmen: Alle drei haben eine Hörbehinderung.

Poing/Forstern – Eine citrushaltige Spirituose: Mit dieser Idee haben Fabio Del Tufo, Damian Breu und Dominik Nimar vor fünf Jahren ihr Start-Up gegründet. Seit 2019 produzieren sie „Le Gillard“ – und wollen jetzt richtig durchstarten: In der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ versuchen sie am Montagabend, 5. September, einen der Investoren an Land zu ziehen. Das Besondere an ihrem Unternehmen: Alle drei Gründer haben eine Hörbehinderung, und hinter ihrem Produkt steckt auch eine besondere Botschaft an die Welt.

Spirituosen sind ein heiß umkämpfter Markt. Und genau den wollen Fabio del Tufo (44), der voriges Jahr mit seiner Familie von Forstern nach Poing gezogen ist, sowie Dominik Nimar (33) und Damian Breu (27) aus München mit ihrem Getränk aufmischen. „Le Gillard“ heißt ihr Getränk mit einem Alkoholgehalt 23,9 Prozent, eine citrushaltige Spirituose, irgendwo zwischen Likör und Gin, „die in keine Kategorie passt“, sagen die Macher.

Del Tufo ist der Initiator des Start-Ups und hat italienische wie französische Wurzeln. Und aus Frankreich stammt auch das Rezept für den Gillard. Es ist streng geheim und wurde von Generation zu Generation innerhalb der Familie Gillard weitergereicht. Zum ersten Mal wurde der Drink im 19. Jahrhundert auf Altstadtfesten in der Normandie ausgeschenkt und erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Als Freund der Familie lernte auch del Tufo das Getränk kennen – und bekam später das Geheimrezept überreicht. Der heute 44-jährige Familienvater mixte, experimentierte – und schließlich reifte die Idee eines eigenen Start-Ups.

Der Traum von einem Unternehmen, in dem Gehörlose und Hörgeschädigte arbeiten können

Mit Co-Founder Breu wurde das Unternehmen gegründet, wenig später kam Grafikdesigner Nimar an Bord und entwickelte das Corporate Design für das Start-Up. Alle Drei betreiben ihre Firma nebenberuflich. Breu arbeitet im Hauptberuf als Ventures-Architekt bei der Mantro Product Studio GmbH, Nimar als Grafiker bei der Serviceplan Group, und del Tufo ist bei der Telekom für die Montage von Glasfaser- und Kupfertechnik zuständig.

Das Unternehmen, das seinen Drink bei der Firma The Duke in Aschheim produzieren und abfüllen lässt, besteht derzeit nur aus den drei Gründern. „Unser Traum aber ist es, ein Unternehmen aufzubauen, bei dem wir Gehörlose und Hörgeschädigte einstellen können“, erklärt del Tufo.

In ihrem Unternehmen mit Sitz in Poing sind die Aufgaben klar verteilt. Del Tufo verantwortet Geschäftsführung und Produktionswirtschaft, Nimar ist der Kreativkopf im Brand Management, und Breu ist als Operations Manager Experte im kaufmännischen Bereich und übernimmt die Kommunikation nach außen: „Ich bin der einzige von uns, der telefonieren kann. Ich bin ein bisschen die Brücke, der Weltenwandler zwischen Gehörlosen und Hörenden“, erzählt Breu.

„Le Gillard“: Die Unternehmensgründer kommunizieren meist per WhatsApp

Denn während del Tufo und Nimar zwar dank Cochlea-Implantaten ein wenig hören, sind sie doch gehörlos aufgewachsen. Breu ist indes in der hörenden Welt groß geworden, trägt rechts ebenfalls ein Implantat und links ein Hörgerät, denn dort hört er zwar die Bässe, nicht aber die hohen Töne.

Gebärdensprache versteht Breu zwar, kann aber keine tiefen Gespräche führen. Also läuft die Kommunikation im Unternehmen in erster Linie per WhatsApp, „denn ein schneller Call zwischendurch, das geht bei uns nicht“. Viele hunderte Nachrichten fliegen da am Tag von Handy zu Handy: „Das ist einfach der schnellste Weg.“ Mittlerweile haben die Drei ein kleines Büro, aber 90 Prozent der Zeit arbeiten sie von zu Hause aus, einmal im Monat treffen sie sich.

Ob das künftig mehr wird? Immerhin hoffen die Gründer auf den großen Deal mit einem der Investoren bei „Die Höhle der Löwen“. Die Idee, sich dort zu bewerben, hatte Breu. „Wir sind voriges Jahr an unsere eigenen Grenzen gestoßen“, erzählt er. Alle Drei arbeiten Vollzeit, sitzen daheim meist noch bis nachts am Rechner, bearbeiten Bestellungen und E-Mails. Eine 60- bis 80-Stundenwoche ist da keine Seltenheit.

Bei „Die Höhle der Löwen“ geht es um „alles oder nichts“ für die Gründer

„Das ist uns zu viel geworden, also haben wir überlegt, wie wir unseren Umsatz steigern können. Allein über den Online-Verkauf funktioniert das nicht, wir brauchen den stationären Handel dazu. Aber da haben wir einfach Kommunikationsprobleme, weil wir unsere Kunden nicht hören können“, sagt Breu. Also habe er seinen Mitstreitern vorgeschlagen, sich bei „Die Höhle der Löwen“ zu bewerben. Die hätten erst einmal gelacht, aber er habe einfach die Bewerbung per E-Mail geschickt – und ein paar Wochen später kam die Antwort: „Ihr seid dabei“.

„Schock, Panik, Euphorie – alle Gefühle sind auf einmal auf uns eingeprasselt. Und dann kam auch die Angst: Schaffen wir das überhaupt?“, sagt Breu. Denn es gehe wortwörtlich um „alles oder nichts“ – um die Zukunft des Unternehmens „mit seiner Geschichte und unserem Produkt, aber auch mit unserer Nachricht an die Gesellschaft: ,Auch wenn du eine Einschränkung hast: Lass’ dich nicht kleinkriegen, du kannst es schaffen‘“, sagt Breu.

Wie „Le Gillard“ bei den Investoren Judith Williams, Georg Kofler, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer ankommt, wie sich die Gründer in der „Höhle der Löwen“ schlagen und ob sie den großen Deal bekommen: Zu sehen ist die Sendung am Montag, 5. September, um 20.15 Uhr bei VOX.