Neufinsing: Der Sport wird aus dem Namen verbannt

Von: Veronika Macht

Den Weg zum Sport- und Jugendheim weist das Schild an der Hauptstraße/Ecke Buchenwegs in Neufinsing. Um zu vermeiden, dass Besucher der Sportanlagen dort parken, wird das Haus in Vereinsheim umbenannt. © Vroni Macht

Aus dem Sport- und Jugendheim in Neufinsing wird das Vereinsheim: Bei drei Gegenstimmen hat der Gemeinderat die Umbenennung beschlossen. Der zweite Name im Rennen, Bürgerhaus, ist durchgefallen.

Finsing – In der Gemeinderatssitzung erklärte Bürgermeister Max Kressirer (WGE), dass man sich mit den kürzlich umgesetzten Halteverbotszonen viele Gedanken gemacht habe. Dazu gehöre auch, den (ruhenden) Verkehr aus den Siedlungen am Sportgelände in Neufinsing zu verbannen. Das Ziel: „Wir wollen endlich Ruhe in das Wohngebiet bringen. Also beschildern wir die Sportanlagen so, dass sie nur noch über die Straße Am Steinfeld angefahren werden.“

Dort gibt es eine große Anzahl an Parkplätzen und der Verkehr ist raus aus den Baugebieten – vor allem der Buchenweg sei davon stark belastet: Über ihn weist ein Schild an der Hauptstraße den Weg zum Kindergarten sowie zum Sport- und Jugendheim. „Und wenn die Besucher ,Sportheim’ lesen, fährt ein Großteil dort hinter. Das ist der Grund, warum man ein Heim, das 40, 45 Jahre lang anders geheißen hat, umbenennen will“, erklärte Kressirer.

Künftig wollte man hier nur noch den Weg zu Kindergarten und – so lautete der erste Vorschlag – Bürgerhaus weisen. Gertrud Eichinger (SPD) merkte zu diesem Namen an, dass das Wort „Bürgerhaus“ einen öffentlichen Zugang impliziere. „Es können aber keine Privatpersonen das Haus mieten, sondern es kann nur von Vereinen genutzt werden. Wäre ,Vereinsheim’ nicht besser?“, schlug sie mit Blick auf die Wahrnehmung des Begriffs vor. „Da bin ich schmerzfrei“, kommentierte Kressirer – Hauptsache, man bekomme das Wort „Sport“ im Rahmen der Beschilderung weg, damit die Leute die Parkplätze Am Steinfeld nutzen.

Michael Suhre (WGN) gefiel der Name „Vereinsheim“ – „das ist als zweiter Name umgangssprachlich eh schon etabliert“. Andere Räte waren weniger begeistert und argumentierten damit, dass der FC Finsing oder die Sportschützen ebenfalls Vereine seien. Letztlich waren alle Räte dafür, das Haus umzubenennen. Gegen den Vorschlag „Vereinsheim“ stimmten lediglich Jürgen Lachmann (WGN), Martina Kollmannsberger (WGE) und Regina Haßelbeck (WGE).

Den neuen Namen bekommt das Haus am Buchenweg übrigens erst im Oktober. Der Grund: Die Unterlagen für die Landtags- und Bezirkswahlen, in denen es noch Sportheim heißt, seien bereits draußen. Vereinsheim heißt das Gebäude dann also erst nach dem 8. Oktober.