Welch ein Anblick: die Wallfahrtskirche Maria Tading an Heiligabend.

Livestream aus der Tadinger Kirche

von Gabi Zierz

Eine stimmungsvolle Christmette erlebten die Gläubigen am späten Abend des Heiligen Abends - per Livestream von Tading aus direkt in die Wohnzimmer.