Yoga vor dem Unterricht und Englisch schon in der Vorschule

Forstern– Im Rahmen eines interkulturellen Projekts seiner Universität hat der Forsterner Student Alexander Lotz (23) zwei Wochen in Indien verbracht. Was er dort erlebt hat, was deutsche Schriftsteller mit Indien verbindet und wie dort der Unterricht in aussieht, berichtet der angehende Lehrer hier:

„Die Rückkehr nach Bayern war wie das langsame Aufwachen aus einem intensiven Traum. Die zwei Wochen in Indien waren mit den impressionsreichsten Momenten meines Lebens gefüllt. Im Rahmen eines interkulturellen Projekts reiste ich mit einer Gruppe Studierender der LMU München nach Pune, Aurangabad und Bangalore – mit dem Ziel, die dortige Deutschdidaktik, den Deutschunterricht und das Schulsystem im Allgemeinen kennenzulernen.

Ich komme aus Forstern, bin 23 Jahre alt und studiere Lehramt für Gymnasium (Deutsch, Katholische Religionslehre, Italienisch). In der Exkursion nach Indien sah ich die Möglichkeit des interkulturellen Austauschs, aber auch die Chance zur Weiterentwicklung meiner Selbstidentität als Lehrer.

Anfangs wussten wir nicht recht, auf was wir uns einstellen sollten. Schließlich kannten wir von Indien positive, aber auch negative Geschichten. Magenprobleme, Überfälle, Tollwut – viele Horrorszenarien schwirrten in unseren Köpfen. Ein wenig die Ängste nahmen uns Exkursionsleiterin Dr. Margit Riedel und Vertreterinnen des Bayerisch-Indischen Zentrums für Wirtschaft und Hochschulen (BayIND), das studentische Projekte auf der ganzen Welt fördert. Im Vorhinein hatten wir uns intensiv auf die Werke deutschsprachiger Schriftsteller vorbereitet, die Indien als Kernthema haben – etwa Hermann Hesses ,Siddharta‘.

Unsere Reise führte uns über Dubai nach Mumbai und mit dem Bus nach Pune. Während der Fahrt erlebten wir die mäßige indische Asphaltierung, die bisweilen auch uns Männer aus den Sitzen hob. Die ganze Reise über wurden wir von indischen Deutschlehrkräften geführt, so konnten wir uns fast durchweg auf Deutsch verständigen. Mitorganisiert hatte die Exkursion Prof. Dr. Manjiri Paranjape, die in Pune Germanistik lehrt. So mussten wir uns um Essen, Einkaufs- und Transportmöglichkeiten nicht sorgen.

Während unseres Projekttags mit indischen Germanistik-Studenten setzten wir die in Deutschland vorbereiteten Texte in kurze Theaterstücke um und generierten zusammen neue Lehrmethoden für den Deutschunterricht. Ziel der Reise war es unter anderem, das indische Schulsystem und innovative Lehrmethoden kennen zu lernen.

Bei unseren Besuchen an indischen Schulen fiel uns auf, dass sehr viel Wert auf Disziplin gelegt wird und dass die Schüler oft in kreativen Theater- und Tanzgruppen sind. Der Englischunterricht ist teils schon in der Vorschule verpflichtend – zum einen aufgrund der zunehmenden Vernetzung des Wirtschaftsstandorts Indien, zum anderen gibt es, aufgrund der unzähligen Regionen, nur Hindi als Einheitssprache. Hier wird meist aber Englisch bevorzugt.

Von Pune ging es mit dem Flugzeug weiter nach Bangalore, eines der Wirtschaftszentren Indiens. Die Ökonomie des Landes war der zweite Programmschwerpunkt der Reise. Wir besuchten einen Markt im arabischen Viertel – für meine Sinne eine Herausforderung. Die lautliche Vermischung tausender Menschen und die miteinander konkurrierenden Gerüche machten es schwer, die Pracht der Früchte und der Blumen zu genießen.

Die Gegensätze in Indien werden auch im Umgang mit Müll deutlich: Auf der Fahrt zu einer Fabrik, die Verpackungsmaterial aus Pflanzenresten herstellt, sah ich eine Frau, die Plastikabfälle aus einem Müllsack in den Fluss kippte – großes Innovationspotenzial neben gesellschaftlicher Konvention.

Ein Programmpunkt war der Besuch des Unternehmens BYJU’S, das eine Lern-App entwickelt hat. Ziel ist es, die konventionelle Lehre durch Videoanimationen, etwa auf Smartphones, zu ersetzen und die staatliche Bildung sukzessive in die Hand des privaten Sektors zu geben. Das haben wir Lehrer sehr kritisch gesehen, da die App mit Kosten verbunden ist und Bildung nicht der Kontrolle einzelner, wirtschaftlich orientierter Firman unterworfen sein sollte.

Nie vergessen werde ich die Worte von Manjiri Paranjape, die sie uns am letzten Tag mitgab: ,Liebe und Freude sind nicht nur beim Unterrichten, sondern auch im Leben die wichtigsten Einstellungen.‘ Trotz aller Widrigkeiten, die man als Europäer in Indien bisweilen durchzustehen hat: Wenn dich Inder einmal in ihr Herz geschlossen haben, tun sie alles für dich. Das habe ich in Indien gelernt, denn am meisten wissen die Inder, wie man liebt. ALEXANDER LOTZ