Tadinger Adventssingen öffnet Räume der besinnlichen Einkehr

„Staad werd’n“ mit dem Adventssingen in der Tadinger Kirche: Unter der Gesamtleitung von Regina Maier gestalteten viele Mitwirkende eine wunderschöne musikalische Einstimmung auf Weihnachten.

Tading– Das Adventssingen in Tading war getragen von der schlichten Schönheit volksmusikalischer Weisen, vom frischen und fröhlichen Chorgesang, einem harmonischen Gesamtklang und aufmerksamer Musizierfreude.

Mit den gut ausgewählten Stücken und Liedern öffneten sich Räume der besinnlichen Einkehr. Dabei saß und stand man im Gotteshaus dicht an dicht, so gut war die Veranstaltung besucht. Trotz des enorm großen Andrangs herrschte eine Atmosphäre gelassener Freude über allem, stieg mit den Tönen ein inneres Lächeln empor, war Platz für heilsame Stille.

Wundersame Begegnungen sorgen für heiliges Staunen

Die Mitwirkenden: die Kinder- und Jugendchöre, das Tadinger Blockflöten-Ensemble, Veronika Herzog an der Harfe, Stephan Glaubitz am Kontrabass, der Kirchenchor Forstern-Tading, der Tadinger Fünfgsang und die Tadinger Bläser. Sprecher Hubert Stettner las mit sonorer Stimme Texte zum Nachsinnen und Schmunzeln. Irdische und überirdische Engel erschienen vor dem inneren Auge, ein geheimnisvolles Leuchten in dunkler Nacht vertrieb die Finsternis, wundersame Begegnungen sorgten für heiliges Staunen – das ewig neue Geheimnis der Heiligen Nacht wurde in Musik und Wort besungen.

Zum Finale schicken die Blechbläser festliche Klänge in den Nachthimmel

Stimmungsvoll, mit feinem Gespür aufeinander hörend, fanden sich Ziach (Maier), Harfe (Herzog) und Kontrabass (Glaubitz) im „Menuett der Freundschaft“. Jubilierend erfüllte die Musik des Blockflöten-Ensembles den Raum. Ganz Ohr füreinander verschmolzen die Stimmen des Tadinger Fünfgsangs.

Als Hiatabua sang Jona Braun mit schöner Stimme solistisch mit den Kinder- und Jugendchören. In die Lieder „Lasst uns heut vor Freude singen“ und „Es werd scho glei dumpa“ stimmten Chöre und Zuhörer gemeinsam ein.

Zum Finale schickten die Blechbläser festliche Klänge in den Nachthimmel. Der stimmungsvolle Ausklang auf dem Kirchplatz mit Glühwein und Brotzeit war von einem fleißigen Helferteam der Kirchengemeinde vorbereitet worden. Kerzen flackerten als heimelige Wegmarkierung, Glühweinduft stieg verführerisch in die Nase, feine Schmankerl luden zum Naschen und zum Verweilen ein.

Vroni Vogel