Die Böllerschützen von Edelweiß Tading haben am Wochenende ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. In diesem Rahmen fand am Sonntag das Oberbayerische Böllerschützentreffen statt. Knapp 800 Böllerschützen aus 90 Vereinen waren zu Gast im Festzelt in Tading. Und sie ließen es freilich auch ordentlich krachen.

© Gabriele Gams