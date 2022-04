Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe: „Komm, wir zieh’n in den Frieden“

Ein stimmungsvolles Benefizkonzert für die Ukraine fand in der Wallfahrtskirche Maria Tading statt – unser Bild zeigt den Jugendchor. © Vroni Vogel

Rund 250 Besucher kamen zum Benefizkonzert in Tading. Rund 5000 Euro sind dabei für die Ukraine-Hilfe der Malteser zusammen gekommen.

Tading – Insgesamt 5000 Euro kamen bei kirchlichen Aktionen in Tading für die Ukraine-Hilfe der Malteser zusammen. Hauptveranstaltung war ein stimmungsvolles Benefizkonzert in der Wallfahrtskirche unter dem Motto „Komm, wir zieh’n in den Frieden“, das Kirchenmusikerin Regina Maier mit dem Kinder- und Jugendchor Maria Tading sowie jungen Instrumentalisten aus dem Pfarrverband gestaltete. Danach gab es Speis und Trank auf dem Kirchenvorplatz.

Malteser-Helfer Tobias Kann: „Emotional und organisatorisch einer der schwierigsten Einsätze“

Etwa 250 Menschen waren ins Gotteshaus gekommen. In ihrer Begrüßung ging Maier auf die „schrecklichen Bilder des Krieges“ ein und die Erfahrung, dass Frieden „zerbrechlich“ sei. Umso mehr rückten alle zusammen, um zu helfen, über die Musik Trost und Freude zu bereiten und „für den Frieden einzutreten“, wie es Pfarrer Christoph Stürzer in einem Gebet formulierte.

Sichtlich bewegt berichtete Tobias Kann von Malteser International von seinen Erlebnissen in der Ukraine, wo der erfahrene Helfer bis vor kurzem tätig war. Es sei „emotional und organisatorisch einer der schwierigsten Einsätze“ gewesen. Im Kriegsgeschehen gebe es keinen Tag Pause, und die Menschen wüssten nicht, wie es weitergeht. Es seien die Einzelschicksale, die aufwühlten und erschütterten – Schilderungen von Bombardierungen, wie man sie hierzulande noch von den Eltern und Großeltern kenne.

Nach dem Benefizkonzert für die Ukraine in der Wallfahrtskirche Maria Tading fand ein geselliges Beisammensein auf dem Kirchplatz statt. Verköstigt von den Maltesern, konnte man sich an Feuerschalen wärmen © Vroni Vogel

„Es gibt große medizinische und psychologische Probleme“, so Kann. Gleichzeitig sei die Solidarität unter den Ukrainern „unfassbar und beeindruckend“. Kann habe an einem Grenzübergang bei Polen geholfen, ein Logistikzentrum aufzubauen, um Hilfsgüter ins Land zu bringen, berichtete er und zeigte sich beeindruckt von der guten Vernetzung der Malteser vor Ort. Er habe „sehr großen Respekt“ vor den ukrainischen und polnischen Kollegen sowie dem Zusammenhalt in Europa.

Es sei in der Ukraine durch den Angriffskrieg schon so viel zerstört und so viel Schaden angerichtet worden, dass man bereits jetzt von „mehreren Jahren“ ausgehen müsse, um das Land wieder aufzubauen. Kann dankte allen für ihre Unterstützung und sagte abschließend: „Viele Tropfen sind ein Meer.“

Enthusiastischer Schlussapplaus für die Musiker

Die Begeisterung und Musizierfreude der jungen Leute spannte über das abwechslungsreiche Konzert den großen Bogen. „Wir sind alle Kinder dieser Welt“, sang der Kinderchor. Der Jugendchor sorgte mit Liedern wie „Vois sur ton chemin“ aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Matthieu“ und John Lennons „Imagine“ für berührende Momente. Die solistischen Beiträge waren engagiert dargeboten.

Maier erwies sich als umsichtige Leiterin, die den jungen Musizierenden ermutigende Sicherheit vermittelte und mit ihnen auf Augenhöhe als Dirigentin und aufmerksame Klavierbegleiterin den Abend gestaltete. Für eine verzaubernde Atmosphäre sorgten zudem die Lichtspiele in der Kirche.

Das Publikum spendete einen enthusiastischen Schlussapplaus, der gar nicht enden wollte. Auch Pfarrverbandsleiter Stürzer bedankte sich herzlich bei allen Mitwirkenden und bei allen, die gespendet haben. Nach dem Konzert trafen sich viele von ihnen auf dem Kirchplatz, um die Verköstigung durch die Malteser zu genießen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Vroni Vogel