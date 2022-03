Ringen und Beten um Frieden

Die ukrainischen Nationalfarben dominierten die Andacht in Tading. © Günter Lassak

Unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs stand die kirchenmusikalische Andacht in Tading. Der Spendenerlös daraus geht an die Ukraine-Hilfe der Malteser.

Tading – Zu einer kirchenmusikalischen Andacht unter dem Titel „Atempause“ lud die Pfarrei Forstern-Tading in die Wallfahrtskirche ein. Die musikalische Gestaltung übernahm das Tadinger Ensemble mit Irmi Göß, Christine Pfanzelt, Sarah Rott, Marianne Gründinger, Helene Hiebinger, Ursel Steutzger, Werner Dittrich und Peter Fleischer unter Leitung von Regina Maier.

Ursprünglich geplant als Moment des Innehaltens in der Passionszeit, wurde aufgrund der Ereignisse in der Ukraine der textliche wie musikalische Schwerpunkt auf das Ringen und Beten um Frieden gelegt.

Wie die Pfarrei mitteilt, erklang – lichttechnisch durch das Kirch-dahoam-Team eingehüllt in die Farben der Ukraine – zu Beginn deren Nationalhymne, von Maier dezent registriert an der Orgel, während Pfarrer Christoph Stürzer eine große Friedenskerze nach vorne trug. Das von Christine Pfanzelt gesungene „Lascia ch’io pianga“ führte die Thematik „Grausames Schicksal – Trauer – Sehnsucht nach Freiheit und Frieden“ unmittelbar weiter.

Abschnitte aus der Matthäus-Passion zu „Verrat – Verurteilung – Misshandlung – Leiden – Sterben – Tod“ bildeten den Ausgangspunkt für kurze Gedankenimpulse, verfasst von Pfarrer Stürzer. Diese mündeten kanonartig in den Gebetsruf der ganzen Gemeinde „Herr, schenke der Welt den Frieden“. Mit einschlägigen Liedsätzen aus dem 20. Jahrhundert illustrierte das Tadinger Ensemble, begleitet von Maier am Klavier, die gesprochenen Worte.

Als Zeichen der eigenen Bereitschaft, für Frieden einzutreten, entzündeten die Mitfeiernden ihre eigenen Kerzen am großen Friedenslicht und steckten sie zu einem Lichtermeer in bereitgestellte Sandschalen. Mit dem Vaterunser, einem Friedensgebet, dem feierlichen Schluss-Segen und dem vom Chor intonierten „Verleih’ uns Frieden gnädiglich“ (Felix Mendelssohn Bartholdy) endete die „Atempause“.

Der dabei eingegangene Spendenerlös geht gemeinsam mit dem Spendenerlös des ersten Friedensgebets am Faschingsdienstag in Höhe von insgesamt rund 600 Euro an die Ukraine-Hilfe der Malteser.

