Tauschmarkt in Forstern lockt viele „Pflanzenbörsianer“ an

Verein für Gartenbau und Heimatpflege

Von Veronika Macht

Der Forsterner Verein für Gartenbau und Heimatpflege startet mit der Pflanzentauschbörse ins neue Vereinsjahr. Geplant sind zudem die Jahreshauptversammlung und ein mehrtägiger Ausflug.

Forstern – Der Ansturm war groß bei der 41. Pflanzentauschbörse des Vereins für Gartenbau und Heimatpflege Forstern. Sie fand vor dem alten Feuerwehrhaus statt und zog wieder zahlreiche Gartenfreunde an.

Während der Pandemie mussten die Gartler auf den Pflanzentausch in der gewohnten Form verzichten, stattdessen wurde bei der Apotheke in einem Holzwagerl ein Bring- und Abholmarkt angeboten. Vorigen Herbst fand der Tausch erstmals wieder als Live-Veranstaltung statt.

Viele „Pflanzenbörsianer“ bleiben auf einen Ratsch

Traditionell werden Blumen, Kräuter und Gemüsepflänzchen eine Stunde vor Beginn der Börse angeliefert, und sobald Vorsitzender Ludwig Hiebinger den Startschuss gibt, wird losgestöbert. Unter den Tauschobjekten gab es dieses Mal viele selbst gezogene Pflanzen, darunter verschiedene Tomatensorten, aber auch dekoratives Grün für die Wohnung wie Aloe Vera und Anthurien. „Mal schauen, was draus wird“, hörte man nicht nur einmal, wenn jemand zu einer ihm bis dahin noch unbekannten Pflanze griff.

Hiebinger war begeistert davon, wieder zahlreiche „Pflanzenbörsianer“ begrüßen zu dürfen. „Vor allem freut es mich, dass so viele Kinder gekommen sind“, sagte er. Viele Besucher blieben danach noch für einen Ratsch oder nahmen sich ein Stück Kuchen mit nach Hause.

Hiebinger berichtete, dass der Verein heuer zusammen mit der Gemeinde etliche Fleckerl in Forstern zum Blühen bringen will. Die Blumenwiese beim Maibaum habe man schon vorbereitet, die gleiche Samenmischung will man in weiteren Bereichen aufbringen. Auch sollen Sträucher gepflanzt werden, eine Hortensie etwa konnte sich der Verein bei der Tauschbörse bereits sichern.

Jahreshauptversammlung und Ausflug

Die nächsten Gartler-Veranstaltungen stehen auch schon fest. Am Donnerstag, 12. Mai, findet die Jahreshauptversammlung ab 19 Uhr im Eicher-Museum statt. Wolfgang Hipper hält dabei einen Vortrag zum Thema „Persönlichkeiten aus Forstern“. Und im Sommer will man den mehrtägigen Ausflug zur Mohnblüte im Waldviertel (Niederösterreich) nachholen, der eigentlich schon 2020 anlässlich des 30-jährigen Vereinsbestehens stattfinden sollte, aber zweimal wegen Corona verschoben wurde.

Geplant ist der Ausflug von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9. Juli. Mit dem Bus geht es für drei Übernachtungen ins Mohnhotel Bergwirt Schrammel in Zwettl. Auf dem Programm stehen unter anderem die Besichtigung einer Ölmühle, Führungen etwa im Zisterzienserstift Zwettl und der Burg Rappottenstein, ein Besuch im Mohndorf und die Besichtigung der volkstümlichen Privatsammlung beim Mostbaron. Der Preis pro Person beträgt im Doppelzimmer 430 Euro. Anmelden kann man sich bis zum 15. Mai per E-Mail an gbv-forstern@t-online.de, bei Roswitha Riepl unter Tel. (0 81 24) 90 92 66 oder bei Annemarie Kinzner unter Tel. (0 81 24) 52 72 18.

vam