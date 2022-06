Tempo 30: Forstern sendet Signal an Berlin

Von: Veronika Macht

Auf der Forsterner Ortsdurchfahrt wurde Tempo 30 abgelehnt. Die Gemeinde tritt jetzt einer Initiative bei, um für mehr Mitbestimmung und Freiheiten bei der Geschwindigkeitsbegrenzung zu kämpfen. © Foto/Bearbeitung: Vroni Macht

Die Gemeinde tritt einer Initiative bei, um für mehr Mitbestimmung und Freiheiten bei der Geschwindigkeitsbegrenzung zu kämpfen.

Forstern – Die Gemeinde Forstern tritt dem Bündnis „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten – eine neue kommunale Initiative für stadtverträglicheren Verkehr“ bei. Zwar ist sich der Gemeinderat darüber im Klaren, dass man dadurch nicht zu Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt kommen wird. Der Beitritt ist mehr als Signal an die große Politik zu sehen.

Forstern ist nach Wartenberg die zweite Kommune im Landkreis, die sich der Initiative anschließt. Wie Rainer Streu (AWG) im Gemeinderat berichtete, gehe es darum, dass die Bundesregierung den Kommunen mehr Handlungsspielraum bei der Anordnung von Tempo 30 innerorts einräume. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass der Gemeinderat voriges Jahr den Antrag ans Landratsamt gestellt hatte, einen Bereich der Hauptstraße auf 30 km/h zu beschränken. Bekanntermaßen wurde dieser Antrag abgelehnt. Streu betonte: „Wir werden nicht der Initiative beitreten und nächste Woche Tempo 30 erlassen. Aber es ist ein Zeichen an den Gesetzgeber, dass die Gemeinde in manchen Bereichen mehr mitgestalten könnte.“ Kosten entstünden dadurch nicht.

Maria Feckl (Grüne) erklärte, ihre Fraktion würde den Beitritt sehr begrüßen. „Wir sehen das als längerfristige Aktion, ich würde mir parallel dazu aber wünschen, dass wir weiter dran bleiben an einer 30er Zone.“ Markus Fritsch (AWG) bezeichnete die Straße als „ großes Risiko vor allem für Kinder“. Er befand, die Gemeinde sollte durchaus die Chance haben, punktuell 30 km/h einzuführen, und betonte: „Das ist keine Maßnahme gegen Autofahrer, sondern eine Maßnahme für die Bürger.“

Georg Els jun. (AWG) sah als positiven Ansatz bei der Initiative, „dass man gegenüber dem Bund den Anstoß bringt, dass die Gemeinden bei solchen Themen ihre Kenntnisse über die Situationen vor Ort besser einfließen lassen können“. Die Kommunen müssten vom Bund stärker wahrgenommen werden. Dem stimmte Streu zu. „Es ist schon beängstigend, wenn die Sattelzüge da mit 50 durchdonnern. Wir machen uns Gedanken, wie wir unsere Bevölkerung und gerade die Kleinsten schützen können. Der Gesetzgeber muss verstehen, dass wir die Situation hier besser kennen als er. Gewisse Sachen wollen wir selber bestimmen, denn wir müssen es vor Ort auch ausbaden.“

Erwin Nominacher (SPD) erklärte, er sei sehr für die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Das Thema Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt sei hierfür ein Paradebeispiel. Freilich gebe es andere Interessen, die dagegen stünden. Jedoch nur an die Vernunft der Autofahrer zu appellieren, bringe nicht viel, meinte Nominacher.

Genau das hatte zuvor Franz-Josef Obermaier (AWG) vorgeschlagen: „Wenn jeder so fahren würde, wie er es vor seiner eigenen Haustür fordert, dann bräuchten wir die ganzen Tempo-30-Zonen gar nicht. Es liegt schon an den Leuten selber, verständnisvoll zu sein“, formulierte er seinen Appell. Den Beitritt zur Initiative unterstütze er daher nicht. So sah es auch Florian Neglia (AWG): „Unfälle kann man wahrscheinlich dadurch nicht vermeiden, man muss im Straßenverkehr einfach achtsam sein.“

Sebastian Klinger (CSU) meinte, er habe nichts gegen einen Beitritt, solange es die Gemeinde nichts koste. „Aber ob das die Lösung sein wird für uns, glaube ich vorerst nicht. Es liegt schon auch an jedem Einzelnen, dass er selbst langsam fährt.“

Für Gerhard Eicher (CSU) muss das Ziel sein, dass man vielleicht in der Zukunft bessere Chancen auf ein Tempolimit hat. Anton Oskar (CSU) sagte, das Ganze habe zwei Seiten: „Es wäre schön, wenn man bei uns durch den Ort mit 30 fahren könnte. Aber das sind nicht nur wir, es geht weiter, dann fährt man bis Erding durch jede Ortschaft mit 30.“ Wenn das kontrolliert werde, werde auch geblitzt – „und dann ist das Geschrei groß, die Kommunen würden abzocken“.

Am Ende stimmten nur Franz-Josef Obermaier, Neglia und Willy Ertl (AWG) gegen den Beitritt.

