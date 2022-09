Die Väter des Forsterner Wirtschaftswunders

Von: Veronika Macht

Der Gebrüder-Eicher-Ring führt vorbei am ehemaligen Verwaltungsgebäude, wo sich heute das Eichermuseum befindet. In der dortigen Eicher-Siedlung erinnern auch die Straße Am Nordwerk, Am Südwerk und Traktorenwerk an die Firma. © Vroni Macht

Mehrere Straßennamen in Forstern erinnern an die glanzvollen Zeiten der Eicher-Traktorenfabrik. Ein Blick in die Geschichte.

Forstern – Kaum ein Name ist derart mit der Geschichte der Gemeinde Forstern verbunden wie der Name Eicher. Den Vätern des Forsterner Wirtschaftswunders ist im Ort eine ganze Siedlung gewidmet. Der Gebrüder-Eicher-Ring führt vorbei am Eicher-Verwaltungsgebäude, wo sich heute das Eicher-Museum befindet. In der Siedlung befinden sich auch die Straßen Am Südwerk, Am Nordwerk und Traktorenweg, die ebenfalls an die glanzvollen Zeiten erinnern, als in Forstern tausende Traktoren gebaut wurden. Die Eicher-sen-Straße wiederum befindet sich im Viertel mit Ringstraße, Sonnenstraße und Feldweg.

Es war 1936, als in Forstern ein kleines Wirtschaftswunder seinen Lauf nahm: Der erste Eicher Diesel-Traktor wurde gefertigt. Für die Gebrüder Josef und Albert Eicher begann damit ein fulminanter Aufstieg ins Industriezeitalter.

Den Grundstein für den Erfolg der Gebrüder Eicher legte Vater Josef Eicher sen.

Den Grundstein dafür gelegt hatte allerdings schon ihr Vater Josef Eicher sen., der 1874 auf dem Eicher-Hof in Wetting geboren wurde. „Er hat um 1900 in Forstern das sogenannte Reitgartl-Anwesen gekauft“, erzählt Ludwig Hiebinger, Vorsitzender des örtlichen Gartenbauvereins, der sich auch mit der lokalen Geschichte befasst. Josef Eicher eröffnete dort, in der Dorfmitte, eine Eisenwarenhandlung und Landmaschinen-Reparaturwerkstätte, zu der auch Fahrradverkauf und -reparatur gehörte. Später spezialisierte er sich auf Dreschmaschinen.

Das Haus schräg gegenüber des heutigen Rathauses ist auch das Geburtshaus der Brüder Josef (1906) und Albert (1907), die dort ebenfalls fleißig gebastelt, geschraubt und alles Mögliche repariert haben – weil das Geld knapp war und weil sie mussten, aber auch, weil es ihnen Freude bereitete. „Anfangs waren es irgendwelche Gefährte, teilweise kaputte, die sie wieder zusammengeschweißt und hergerichtet haben“, weiß Hiebinger. So entstand etwa 1924 ein selbst gebauter Motorschlitten.

Sie tüftelten und schraubten weiter, denn bis zum Beginn der 30er Jahre bewirtschafteten sie neben dem Werkstättenbetrieb auch eine kleine Landwirtschaft des Vaters mit drei Kühen und acht Tagwerk Grund. „Dabei konnten wir jahrelang am eigenen Leib verspüren, wie mühselig doch die Arbeit des Bauern ist, das Säen und Mähen, das Pflügen und Eggen, wenn ihn keinerlei Maschinenkraft unterstützt“, blickte Albert Eicher in einer Rede bei der Eicher-Weihnachtsfeier 1950 auf seine Jugend zurück. So lässt sich auch erklären, warum die Brüder begannen zu überlegen, wie man dem Bauern die Feldarbeit durch Motorenkraft erleichtern konnte.

Die blauen Traktoren aus Forstern sind Kult. Mitglieder von Fanclubs wie die Eicherfreunde Forstern reisen zu Treffen mit dem Bulldog an – wie kürzlich auf dem Eicher-Hof in Wetting, wo Josef Eicher sen. 1874 geboren wurde © Henry Dinger

Die Idee: Sie machten aus einem gebrauchten Opel-Pkw eine Mähmaschine, bauten später ein dreirädriges Fahrzeug mit Lkw-Reifen sowie Mähwerk und arbeiteten schließlich 1935/36 an einem richtigen Schlepper mit 20-PS-Dieselmotor, der am Faschingsdienstag 1936 aus eigener Kraft die Werkstatt verlassen sollte. Dazu gibt es die Anekdote, dass dieser erste Bulldog nicht durch die Tür gepasst hat, weil die Reifen zu breit waren.

1941 folgte die Gründung einer offenen Handelsgesellschaft (oHG). Seitdem hieß die Firma „Gebr. Eicher Traktorbau“, doch der Zweite Weltkrieg stoppte zunächst den Siegeszug der Traktoren aus Forstern, und der Neuanfang im Sommer 1948 war nicht einfach. Doch der Aufschwung kam – dank der erfolgreichen Entwicklung des ersten luftgekühlten Dieselmotors für den Traktoreinsatz. Damit war Eicher einer der wenigen Traktorhersteller mit eigenem Motor. Von diesem Einzylindermotor werden mit geringfügigen Änderungen auch heute noch mehr als 50 000 Stück jährlich in Indien gebaut. Danach wuchsen die Zahlen rasant, schon 1951 wurde der 4000. Schlepper ausgeliefert. Im gleichen Jahr erwarben die Brüder das Famag-Werk in Dingolfing. In Forstern selbst wurde das sogenannte Südwerk neu gebaut.

1970 steigt Massey Ferguson ein, aus der oHG wird eine GmbH

Im Laufe der Jahrzehnte folgten zahlreiche technische Innovationen der Gebrüder, vom ersten Eicher-Motor über den Weinbergschlepper bis zum Agrirobot, ein selbstfahrender Pflug. Doch nach dem Boom kamen die mageren 60er Jahre. Der Markt war gesättigt, jeder Bauer hatte seinen Traktor. Die Zeiten waren schwierig für Unternehmen dieser Größe.

Als die Hausbank 1969 sämtliche Kredite aufkündigte, musste ein Partner gesucht werden, der diese Kredite ablöste, ansonsten drohte der Konkurs. So stieg 1970 Massey Ferguson ein, aus der oHG wurde eine GmbH. Im gleichen Jahr begann Eicher, in Landau an der Isar ein neues Werk zu errichten. Zwei Jahre später mussten Josef und Albert Eicher die Firmenleitung aus der Hand geben: Sie hatten als Mitglieder im Aufsichtsrats nur noch repräsentative Aufgaben.

Der Vater der Firmengründer legte mit seiner Fahrradwerkstatt in Forstern den Grundstein für den späteren Erfolg seiner Söhne Josef und Albert (v. l.). Auch nach Eicher sen. ist eine Straße benannt. © Archiv Eicherfreunde Forstern

In den 70er Jahren wurden schrittweise alle der GmbH gehörenden Grundstücke verkauft. Die Gemeinde etwa erwarb das Ganterlager am Hirschbachweg für Feuerwehr, Bau- und Recyclinghof. Das Werk Süd ging an die Firma Kraus Maffei. Die indische Gesellschaft Eicher Goodearth Ltd. übernahm bis 1982 91,5 Prozent der Geschäftsanteile an der Eicher GmbH von Massey Ferguson. Doch auch das konnte das Unternehmen nicht retten, 1984 musste Konkurs angemeldet werden.

Davon „waren in Forstern noch 38 ehemalige Eichermitarbeiter betroffen, allerdings meist ältere Leute. Wenn man aber überlegt, dass das Eicherwerk in Forstern in seiner Blütezeit über 800 Beschäftigte zählte, dann vollzog sich der Personalabbau doch ohne Massenentlassungen und zu Zeiten, wo alle noch einen neuen Arbeitsplatz finden konnten“, schreibt Egon Eicher, Sohn des Firmengründers Josef Eicher und Vorsitzender der Eicherfreunde Forstern, in der Ortschronik über die Geschichte der Firma Eicher.

Was bleibt, sind Kult-Traktoren mit einer weltweiten Fangemeinde, viele Erinnerungen der ehemaligen Mitarbeiter – und mehrere Straßenzüge in Forstern, welche die Hochzeiten der Firma Eicher wachrufen.

