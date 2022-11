Über 1000 Zuschauer bei Preisendorfer Leonhardiritt

Von: Hans Moritz

Gelebtes Brauchtum in Bayern: Zum 16. Mal fand am Sonntag in Preisendorf der Leonhardiritt statt. Über 1000 Zuschauer verfolgten die Pferdewallfahrt zu Ehren des Schutzheiligen der Bauern, Fuhrleute und des Viehs. © Birgit Hubner

Nach zwei Jahren Coronapause hätte es gar nicht besser passen können: Denn dieses Jahr fiel der Namenstag des Heiligen St. Leonhard auf einen Sonntag, einen sonnigen noch dazu. Perfekte Bedingungen also gestern für den traditionellen Leonhardiritt in Preisendorf zu Ehren des Schutzpatrons der Bauern, Fuhrleute und des Viehs.

Preisendorf - Und so trafen sich – bei wunderbarem Spätherbstwetter – mehr als 1000 Brauchtums- und Pferdefreunde in dem Ort bei Forstern. Es war die 16. Wallfahrt.



Der Festzug in Preisendorf findet stets in enger Zusammenarbeit der beiden Gemeinden Forstern und Hohenlinden statt. Deshalb begleiteten neben den Bürgermeistern Rainer Streu und Ludwig Maurer auch Vertreter der Landkreise Erding und Ebersberg den Umzug – die stellvertretenden Landräte Rainer Mehringer und Magdalena Föstl. Auch Forsterns Altbürgermeister Georg Els nahm in der Ehrenkutsche Platz.



Auf zwei Wägen verteilt, spielten die Blasmusik St. Wolfgang und die Jagdhornbläser Erding feierlich auf. Die Trachtenvereine aus Hohenlinden und Markt Schwaben sowie der Schützenverein Tading sorgten mit ihren aufwendig geschmückten Wägen für sehr schöne traditionelle Bilder.



Weitere Ehrengäste waren die Eheleute Mittermeier und Haberzettel, die dieses Jahr Diamantene Hochzeit feiern konnten. Besonders fröhlich ging es auf den Wagen von Franz Peis und Leo Scharl zu, denn hier hatten die Kinder der Kindergärten aus den umliegenden Orten Platz genommen – und diese auch selbst dekoriert.



Die feierliche Andacht mit Pferdesegnung nahmen traditionell Pfarrverbandsleiter Christoph Stürzer und Pfarrer Janusz Budner vom Pfarrverband Maria Tading vor. Insgesamt 16 Kutschen und 80 Pferde umrundeten die Kirche St. Stephanus dreimal. Zum Teil hatten die Pferde mit ihren Reiter einen weiten Weg hinter sich – sie kamen aus Ställen in Parsdorf, Steinhöring, Karlsdorf, Neuching, Walpertskirchen, Forstern, Hohenlinden, Wörth, Harthofen und Dorfen. Zum schönen Abschluss sang der Kirchenchor von Hohenlinden in Begleitung der Isener Blaskapelle „Großer Gott, wir loben Dich“.



Der Preisendorfer Leonhardiritt ist der einzige dieser Art im Erdinger Land. Als ein feierlicher Höhepunkt am Ende des Bauernjahres ist er ein Zuschauermagnet auch für kulturinteressierte Gäste aus der ganzen Region, dieses Jahr etwa eine große Gruppe des Kreisvereins für Heimatpflege und Denkmalschutz in Begleitung der neuen Kreisheimatpflegerin Sandra Angermaier.



Nach dem Umritt trafen sich alle Teilnehmer und Zuschauer zur wohlverdienten Brotzeit mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen in der Ortsmitte. Damit konnte ein herrlicher Sonntag zum Ende der Herbstferien gemütlich ausklingen.



Weitere Bilder gibt es unter www.leonhardiritt-preisendorf.de.

Birgit Hubner