Forsterns Gartler haben doppelt Grund zu feiern

Von: Veronika Macht

Gut besucht war die Versammlung des Gartenbauvereins, die im Eichermuseum stattfand. Vorsitzender Ludwig Hiebinger (r. stehend) berichtete über Aktuelles aus dem Verein. © Vroni Macht

Der Grundstein für den Gartenbauverein Forstern wurde vor 50 Jahren gelegt. Die Heimatstube ging vor 20 Jahren in Betrieb - die Gartler haben doppelt Grund zu feiern.

Forstern – Ein doppeltes Jubiläum steht beim Verein für Gartenbau und Heimatpflege Forstern an. 50 Jahre ist es her, dass Bürger mit dem Arbeitskreis für Dorfverschönerung, Umweltschutz und Heimatpflege den Grundstein für den heutigen Verein legten. Und vor 30 Jahren hat die Heimatstube eröffnet, die inzwischen zum Heimatmuseum geworden ist.

In der Jahreshauptversammlung im Eichermuseum blickte Vorsitzender Ludwig Hiebinger zurück ins Jahr 1972. Die damalige Ortsbäuerin Maria Riepl regte an, den Arbeitskreis zu gründen. Treibende Kräfte waren Dr. Walter Bucher, Dr. Egon Streit und Ursula Katterloher. „Ich bin sehr dankbar über die tatkräftige Mühe, die diese Leute damals aufgebracht haben“, so Hiebinger, denn 1990 wurde aus dem Arbeitskreis ein Verein, seit 2002 ist er eingetragen.

Um das ein wenig zu feiern, denkt man an ein Grillfest auf der Streuobstwiese. Und für die Mitglieder gab es anstelle von Ehrungen kleine Holzblümchen, die schon vor zwei Jahren zum 30-jährigen Bestehen des Vereins verteilt hätten werden sollen.

Forstern: Heimatstube wurde 1992 eröffnet

Die Heimatstube wurde am 17. Juli 1992 anlässlich der Einweihung des Dorfplatzes an der Kirche eröffnet. Schon viele Jahre zuvor hatte Streit angeregt, Gegenstände zu sammeln – laut Chronik der Gemeinde wurde 1979 damit begonnen. „Es gab mehrere Aufrufe, bis das ins Laufen gekommen ist“, berichtete Hiebinger. Seit 2013 befindet sich das Heimatmuseum im Eichermuseum.

Und dort soll bald die Moderne einziehen. Hiebinger hatte das Museum im Februar im Gemeinderat vorgestellt, wo die Frage aufkam, wie man sich Jetztzeit und Zukunft widmen wolle. Dafür wird, gefördert mit öffentlichen Geldern, nun eine digitale Tafel für Filme oder Fotos angeschafft. Eventuell könnte auch ein Exponat der Firma Feckl ausgestellt werden, das eine wichtige Rolle bei Marserkundungen spielt.

Neben dieser Neuausrichtung steht heuer im Juli der Ausflug zur Mohnblüte im Waldviertel auf dem Programm, und im November würde man gern wieder einen Hoagarten abhalten. Die nächste Pflanzentauschbörse ist am 15. Oktober geplant wenn möglich wieder mit Kaffee und Kuchen vor Ort. Die Zeiten will man künftig anpassen, um Kollisionen mit der Entsorgung im Wertstoffhof zu vermeiden.

Forstern: Pflanzentauschbörse im Sommer statt in Frühjahr und Herbst?

Aus den Reihen der Mitglieder kam die Anregung, ob man die Tauschbörse nicht im Sommer machen könnte. Das Interesse habe zuletzt abgenommen, und im Sommer gebe es andere Angebote und mehr Möglichkeiten, das Ganze „etwas pompöser“ zu gestalten. Hiebinger meinte, ein dritter Termin im Sommer könnte machbar sein. Die Börsen im Frühjahr und Herbst würde er aber gern belassen, „die funktionieren aus meiner Sicht gut“.

Voriges Jahr fand die Börse trotz Corona statt, im Frühjahr als „to go“-Variante, im Herbst vor dem alten Feuerwehrhaus. Daneben wurden Blühflächen angelegt, die auch für Kritik gesorgt hatten. Wie berichtet, will man heuer anderes Saatgut nutzen. Zudem beteiligte sich der Verein am Ferienprogramm, es fand ein Sommerschnittkurs auf der Streuobstwiese statt und die Bäume dort wurden mit Nährstoffen versorgt. „Wir wollen auch noch Strauchbeeren pflanzen, ein paar gedeihen schon, wie die Jostabeere“, sagte Hiebinger und betonte, dass das Obst für alle Bürger von Forstern gedacht sei: „Jeder darf sich was mitnehmen, aber bitte nicht einer das ganze Feld abräumen.“

Gartenbauverein Forstern: Mitgliedsbeitrag steigt um 2 Euro auf 10 Euro

Ansonsten hat der voriges Jahr neugewählte Vorstand einige Projekte in Planung, man will etwa einen akkubetriebenen Hochentaster anschaffen, auch als Leihgerät für die Mitglieder. „Da werden Kosten auf uns zukommen, und wir sind der Verein in Forstern und in der Umgebung mit dem niedrigsten Jahresbeitrag“, sagte Hiebinger. Acht Euro sind es im Moment, künftig zahlen die knapp 120 Mitglieder dann jeweils zehn Euro. Die Anhebung wurde in der Versammlung einstimmig beschlossen.

Denn auch wenn der Verein laut dem Bericht von Kassierin Katharina Koppert voriges Jahr einen Gewinn von immerhin 318 Euro gemacht hat – davon seien die geplanten Ausgaben nicht zu stemmen.

Seit Januar hat der Verein eine eigene Homepage auf www.gbv-forstern.de und ist auch auf Facebook vertreten. Federführend dafür zuständig ist Schriftführerin Doris Buchner.

