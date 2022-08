Wo ist Zena (13)? Mädchen wird seit fast einer Woche vermisst

Von: Timo Aichele

Zena El-Jammal verließ die elterliche Wohnung am 11. August. © polizei

Zena El-Jammal aus Tading hat am Donnerstag, 11. August, die elterliche Wohnung verlassen. Nun wird das 13-jährige Mädchen gesucht.

Tading – Die 13-jährige Zena El-Jammal wird vermisst. Sie verließ am bereits am Donnerstag, 11. August, gegen 18 Uhr die elterliche Wohnung in Tading (Gemeinde Forstern) zusammen mit einer Freundin, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Tading (Bayern): 13-jähriges Mädchen vermisst - Beschreibung veröffentlicht

Zunächst hatte die Jugendliche immer wieder telefonischen Kontakt mit ihren Eltern und ihrer Schwester. Sie gab an, mit einem Neun-Euro-Ticket unterwegs zu sein. Der letzte Aufenthaltsort war in Frankfurt, die weitere Reisebewegung ist nicht bekannt.

Zena El-Jammal trug eine graue Jogginghose sowie ein schwarzes Oberteil und eine beigefarbene Tasche bei sich. Sie wirkt älter als 13 Jahre, hat lange, glatte, braune Haare, Mittelscheitel und eine kräftige Statur. Ihre braunen Augen hat sie meistens stark geschminkt und sie trägt ein Nasenpiercing in Form eines Rings. (ta)

Polizei bittet um Hinweise zu vermisstem Mädchen aus Tading

Hinweise an die Polizeiinspektion Erding unter Tel. (0 81 22) 968-0.

