Villa Wirbelwind in Karlsdorf offiziell eingeweiht

Von: Henry Dinger

Die Villa Wirbelwind in Karlsdorf wurde nun offiziell eingeweiht. In einem Gstanzl sangen einige Kinder, begleitet von ihren Erzieherinnen, von der Bauzeit und wie gut es ihnen im neuen Haus gefällt. Auch Vize-Landrat Franz Hofstetter (r.) beglückwünschte die Gemeinde. © Henry DINGER

Nach drei Jahren Bauzeit, die dem Umzug vorausgingen, konnte die Villa Wirbelwind in Karlsdorf nun endlich offiziell eingeweiht werden. Der Bau kostete 4,8 Millionen Euro.

Karlsdorf – Seit Ende April tönt fröhliches Kinderlachen aus der Villa Wirbelwind in Karlsdorf. Fast drei Jahre Bauzeit waren dem Umzug vorausgegangen, in denen es für die Verantwortlichen jede Menge Probleme zu bewältigen galt. Neben der Corona-Bremse gab es unter anderem auch Schwierigkeiten bei den Ausschreibungen (wir berichteten).

An diese Herausforderungen erinnerte Forsterns Bürgermeister Rainer Streu in seiner Ansprache bei der offiziellen Einweihung des Kinderhauses am vergangenen Freitag. „Für die Gemeinde ist es etwas Herausragendes, so etwas Wunderbares für unsere Kinder offiziell einweihen zu können“, sagte Streu vor den geladenen Gästen.

Villa Wirbelwind: Kinder sollen sich hier entspannen und entfalten

Der Ortschef richtete besondere Dankesworte an Altbürgermeister Georg Els, in dessen Amtszeit die entsprechenden Beschlüsse gefasst wurden, um das Haus zu realisieren. Der Bürgermeister dankte ebenso ehemaligen und aktuellen Gemeinderäten, Mitarbeitern der Verwaltung und des Kinderhauses sowie den Planern, Architekten und den Handwerksfirmen. „Wir haben mit den Firmen großes Glück gehabt und waren sehr zufrieden“, so Streu.

Die Kinder haben ein Haus bekommen, „in dem sie willkommen sind und spüren, dass sie gut aufgehoben sind“. Sie sollen sich hier entfalten und Selbstbewusstsein entwickeln. Dabei böte dieses Haus den passenden Rahmen.

Für den hat die Gemeinde viel Geld in die Hand genommen. Wie Streu erklärt, kommen von den 4,8 Millionen Euro Gesamtkosten 1,4 Millionen vom Freistaat als Zuschuss, 380 000 Euro aus Fördertöpfen des Bundes und 70 000 Euro als Tilgungszuschuss.

Karlsdorf: Neuer Kindergarten bekommt kirchlichen Segen

Den kirchlichen Segen bekam die Villa Wirbelwind von den Pfarrern Christoph Stürzer und Dr. Roland Fritsch, die Fürbitten wurden von Mitarbeiterinnen des Hauses gelesen. Auch die Kinder kamen zu Wort. In einem lustigen Lied – auf gut Bairisch „Gstanzl“ – sangen die Kleinen von der Bauzeit, vom Umzug und wie gut es ihnen nun im neuen Haus gefällt.

Darum ging es auch in der Rede von Alexandra Obergrusberger, Leiterin der Einrichtung. Sie erzählte von einem besonderen Betreuungsjahr, zu dessen Ende 18 Jahre Wirbelwind wochenlang aussortiert und in Kisten verpackt wurden. Neben „Kraft, Schweiß, Pech und Pannen“ sei eine gute Portion Gaudi dabei gewesen.

Villa Wirbelwind: Kinder halfen beim Umzug mit

So haben selbst die Kleinsten ihre Sachen mit Bollerwagen von Forstern nach Karlsdorf transportiert, „um sicherzustellen, dass ihr Lieblingsspielzeug dort auch auf sie wartet“. Mit dem neuen Haus sei etwas Großartiges entstanden, in dem alle gut angekommen sind. Sie wünsche sich, dass das neue Kinderhaus ein vertrauter Ort zum Spielen und Wachsen wird, an den sich die Kinder später gerne erinnern.

Nach ihr ergriff Michaela Gerlmaier vom Elternbeirat das Wort, die sich stellvertretend für alle Eltern beim Bauhof und bei den „Wirbelwind-Mädels“ bedankte, dass der Umzug reibungslos geklappt habe.

