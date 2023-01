Ein Feuerwerk der Klänge zum neuen Jahr

Das Vokalensemble Canto Vivace und die Instrumentalisten unter der Gesamtleitung von Konrad Huber (vorne, M.) begrüßten das taufrische Jahr 2023 mit einem Feuerwerk der Klänge. Das Neujahrskonzert in der kleinen Turnhalle war bestens besucht. © Vroni Vogel

Das Vokalensemble Canto Vivace präsentierte beim Neujahrskonzert Highlights aus Oper, Operette, Film und Musical.

Forstern – Mit spritzigen Klängen in ein taufrisches 2023: Das Neujahrskonzert unter der Gesamtleitung von Konrad Huber, veranstaltet vom Singkreis Forstern, sorgte am Sonntagabend mit Highlights aus Oper, Operette, Film und Musical in der bestens besuchten kleinen Turnhalle für gute Laune und entspannte Beschwingtheit.

Das stimmlich gut aufgestellte Vokalensemble Canto Vivace, das respektable Gesangsduo Cordula Schuster (Sopran) und Karo Khachatryan (Tenor), ein kleines, feines Instrumentalensemble mit Rosie Hemingway (Klavier), Angelika Lichtenstern und Kurt Wagner (Violinen), Sandor Farkas (Bratsche), Gregor Barbica (Cello) und Herbert Seibl (Kontrabass) sowie Edwin Karbaumer und Felix Vogt (Percussion) gestalteten ein vergnügliches Feuerwerk der Klänge.

Man erlebte eine inspirierende Alternative zur lautstarken Silvesterknallerei, die auch heuer wieder Tiere und Umwelt belastete. Die stimmungsvolle Bühnendekoration trug zur Atmosphäre des Neujahrskonzerts bei. Mit dem Streichensemble ging es zu Beginn rein instrumental in Mozarts märchenhafte Oper „Die Zauberflöte“ mit ihren fantasievollen Melodien. Nach der Ouvertüre machte der Vogelfänger seine Aufwartung, Monostatos klagte sein Liebesleid, und die Königin der Nacht wurde zum gebieterischen Racheengel. Mit dem Wunsch „Der Friede lebe“ aus der Mozart-Oper „Idomeneo“ hörte man eine musikalische Botschaft mit zeitaktueller Brisanz.

Nachtschwärmerisch ging es mit dem Mondchor mitten hinein in die komisch-fantastische Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ von Otto Nicolai. „Dein ist mein ganzes Herz“, bekannte der Tenor, der Franz Lehárs „Land des Lächelns“ bereiste. Die Sopranistin unternahm mit „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“, einen Abstecher ins „Weiße Rössl“ von Robert Stolz. Im Duett wurden „Rosen aus Tirol“ aus der Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller verschenkt. Mit Franz Lehárs „Lippen schweigen“ aus der Operette „Die lustige Witwe“ steuerte das Solistenduo mit dem Instrumentalensemble auf die Pause zu, wobei die Chormitglieder im Dreivierteltakt aus dem Saal tanzten.

Im zweiten Teil stand das Genre Musical im Mittelpunkt. Das Vokalensemble Canto Vivace stellte auch hier seine Vielseitigkeit unter Beweis. Bekannte Stücke aus „Der König der Löwen“ und „Phantom der Oper“ begeisterten das Publikum.

Mit dem voll klingenden „Conquest of paradise“ und dem schwelgenden „You’ll be in my heart“ war auch Filmmusik vertreten. Es gab zudem eine Hommage an den zeitgenössischen Komponisten Karl Jenkins mit dem rhythmisch markanten Instrumentalstück „Palladio“ und dem Chorwerk „Adiemus“.

Am Ende des festlich-fröhlichen Neujahrskonzerts wurden die facettenreichen Darbietungen mit großem Schlussapplaus gewürdigt.

Vroni Vogel