Wegen Corona: Forstern verzichtet im April auf Betreuungsgebühren

Nach Wörth erlässt nun auch die Gemeinde Forstern den Eltern im April die Beiträge für die Kinderbetreuungseinrichtungen.

Forstern - DieGemeinde Wörth hat es im Landkreis vorgemacht, zahlreiche Kommunen ziehen jetzt nach und erlassen den Eltern für den Monat April die Gebühren in ihren Kinderbetreuungseinrichtungen. Auch der Forsterner Gemeinderat hat sich am Dienstagabend dafür ausgesprochen. Für den Mai will man ebenso verfahren, sollten die Einrichtungen dann noch geschlossen bleiben müssen.

„Eigentlich müssten wir auf den Gebühren bestehen, aber wir verstehen natürlich auch die Eltern, die teilweise in Kurzarbeit sind“, erklärte Bürgermeister Georg Els (AWG), nicht ohne Seitenhieb gegen die Regierung. Immerhin sei die Schließung staatlich angeordnet, aber kümmern sollten sich die Kommunen.

„Keine Leistung, keine Rechnung“

Mehrere Räte sprachen sich dafür aus, die Gebühren zu erlassen. „Keine Leistung, keine Rechnung“, meinte etwa Sebastian Hohentanner (SPD) und wollte wissen, ob die Mitarbeiter der Einrichtungen derzeit in Kurzarbeit seien. Das sei nicht möglich, erklärte Els, weil das unter Umständen zu einer Teilschließung führen und damit die Fördermittel gefährden könnte.

Gerhard Eicher (CSU) wollte wissen, wie der kirchliche Kindergarten verfahre. Er hofft, dass die Einrichtung ebenfalls auf die Gebühren verzichten wird. Dazu konnte Els keine Aussage treffen.

