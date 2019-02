Im Wirtshaus Tading gehen die Lichter aus

Das Traditionswirtshaus Tading schließt. Schon im Frühjahr wollen die Wirtsleute in Harthofen ein neues Lokal eröffnen. Vorher laden sie zum Flohmarkt mit Erinnerungen nach Tading ein.

Tading– Nach jahrhundertelangem Bestehen schließt das Traditionswirtshaus Tading Mitte Februar seine Türen. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Wirtin Angela Gilow-Kohler, die das Haus zusammen mit ihrem Mann Andreas Kohler seit 1989 bewirtschaftet hat. Doch nach jahrelangen Differenzen mit dem Eigentümer des Hauses ist sie auch froh, einen Schlussstrich ziehen zu können – wenngleich der Auszug auch nicht freiwillig passiert. „Ich schaue jetzt erst mal in die Zukunft“, sagt die resolute Frau.

Die Zukunft beginnt drei Kilometer weiter im Pastettener Ortsteil Harthofen. Dort steht, direkt an der Erdinger Straße, der Kramerwirt, den die Kohlers derzeit herrichten. Das Kramerwirt-Haus, das zuletzt ein griechisches Lokal beherbergt hat, soll nach ihren Ideen saniert werden. „Nachdem klar war, dass wir das Wirtshaus in Tading aufgeben, wusste ich nicht, wie ich weitermachen soll“, sagt Gilow-Kohler. Ihr kam sogar der Gedanke, sich ganz aus der Gastronomie zurückzuziehen und wieder in ihrem ursprünglichem Beruf als Pädagogin zu arbeiten. Eine Freundin hat sie dann auf den leer stehenden Kramerwirt aufmerksam gemacht.

Vor drei Jahrzehnten haben Angela und Andreas, der als gelernter Koch auf Auslandserfahrungen zurückblicken konnte, auf der Suche nach einem Lokal das Wirthaus Tading gefunden. Neben der Kirche gelegen, mit einem lauschigen Biergarten und einer interessanten Historie verknüpft, fühlte sich das Wirtspaar von dem Haus angezogen. Schon Prinzregent Luitpold soll hier auf einer Geschäftsreise abgestiegen sein, und ganz früher war die Wirtschaft auch einmal eine Poststation auf dem Pilgerweg nach Altötting.

Mochte das Gebäude selbst auch das eine oder andere Klischee einer typisch bayerischen Wirtschaft erfüllt haben, so haben die jungen Wirte dem Lokal doch eine eigene Note verliehen. Die Speisekarte etwa bietet neben klassischen bayrischen Gerichten auch eine Auswahl an französischen und italienischen Spezialitäten.

Doch nicht nur der Speisekarte wegen wurde das Wirthaus Tading im Lauf der Jahre weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Daran haben auch kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte oder Kochevents einen Anteil.

Jede Menge Herzblut der Wirtin steckt in der Wirtschaft. Hier habe sie ihre Vorstellungen verwirklichen und Neues ausprobieren können. „Früher war das aber alles noch einfacher“, erinnert sie sich, „es ist immer noch ein schöner Job, aber schwieriger geworden“. Das Freizeitverhalten der Menschen habe sich geändert, die Systemgastronomie mache den klassischen Lokalen zunehmend Konkurrenz, und die Preiskalkulation müsse nun behutsamer erfolgen, um das Damoklesschwert Wirtshaussterben nicht noch schneller schwingen zu lassen. Die rührige Frau sieht darin eher eine Herausforderung: „Man muss in Bewegung bleiben, sonst geht’s rückwärts.“

Dass ihr Konzept, die Klassik mit der Moderne zu verbinden, aufgegangen ist, merke sie zur Zeit sehr deutlich. „Sehr viele Gäste wollen wissen, was nun aus uns wird. Seit bekannt ist, dass wir uns verändern, bin ich nur noch dabei, Fragen zu beantworten. Ich bin schon ganz heiser“, sagt sie lachend. Denn nicht nur beim Tadinger Wirtshaus, sondern auch beim Kramerwirt interessieren sich die Leute dafür, wie es weitergeht. „Wir werden unseren Stil, soweit das geht, beihalten.“ Das neue Lokal wird „Der Kramerwirt“ heißen, und auch hier wird es einen kleinen Biergarten geben. Die Seele des Tadinger Wirtshauses soll weiterleben, zum Beispiel mit vielen Teilen des vertrauten Mobiliars.

Eröffnet werden soll im Frühling. An der Ausrichtung, eine moderne bayrische Küche mit Kultur und Musik zu verbinden, soll sich nicht viel ändern, erklärt Gilow-Kohler. Doch bis zur Eröffnung gibt es noch sehr viele Aufgaben zu erledigen. Eine davon wird wahrscheinlich auch emotional nicht leicht: Am Freitag, 8. Februar, ab 18 Uhr und am Samstag, 9. Februar, ab 14 Uhr gibt es im Tadinger Wirtshaus einen Flohmarkt. „Wer sich ein Stück Tading sichern will, sollte kommen. Verkauft wird alles, was nicht mit in den Kramerwirt kommt“, so die Wirtin – von Gläsern, Schüsseln und Töpfen über Geschirr, Besteck, und Dekoartikel bis hin zu Bildern, Blumenvasen, Büchern und sogar einem Klavier.