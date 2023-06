100 Jahre Germania Grucking: Schützen stehen in den Startlöchern

Feierlichkeiten beginnen am Freitag

Die Spannung steigt, bald geht’s los mit dem 100. Gründungsfest der Schützengesellschaft Germania Grucking.

Grucking - Fein herausgeputzt präsentieren sich schon mal die Damen und Mädels mit ihren neuen Dirndln und die Schützenmänner und -Buam im Trachtenleiberl. Von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juni, feiern die Gruckinger Schützen drei Tage lang das Gründungsfest anlässlich ihres 100.

Geburtstags mit Party-Programm und Festgottesdienst. Zum Start steigt am Freitag ab 21 Uhr in der Festhalle beim Huber-Bräu mitten im Ort eine „Titanic 2.0“-Party mit DJ Lone (Einlass ab 20 Uhr). Am Festsamstag veranstalten die Schützen um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) eine zünftige Stadlparty mit der Band i-Düpferl aus Unterhofkirchen, „die garantiert jeden begeistert“, versprechen die Gastgeber.

Der Festsonntag beginnt um 8 Uhr mit Empfang und Weißwurstessen für die 24 Gastvereine, darunter die Reichenkirchener Dorfvereine, die Sektionsvereine und alle benachbarten Schützenvereine sowie für die Gruckinger Bürger. Der Festgottesdienst mit Fahnenbandweihe beginnt um 10 Uhr auf der Briemer Wiese mit Zelebrant Richard Greul. Anschließend geht’s per Festzug zurück zur Halle mit der Moosinninger Festkapelle. Um 14 Uhr erfolgt die Verteilung der Erinnerungsgeschenke. Anschließend ist gemütlicher Ausklang bei Kaffee und Kuchen angesagt.

Schirmherr und Bürgermeister Hans Wiesmaier will für gutes Wetter sorgen. Auch Festwirt Michael Brenninger vom Gasthaus in Niederstraubing steht mit seinem Team parat. Die Reichenkirchener Feuerwehr ist bei der Parkplatzeinweisung im Einsatz und bei der Verkehrsabsicherung für den Kirchenzug.

Thomas Obermeier