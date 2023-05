150 Jahre Feuerwehr Fraunberg: „Bleibt dran, lasst nicht nach!“

Auf dem Dorfplatz am Gemeindezentrum fand am Sonntag mit Pfarrer Richard Greul und Diakon Christian Pastötter sowie vielen Ehrengästen der Festgottesdienst zum 150-jährigen Gründungsfest der Fraunberger Feuerwehr statt.

Festwoche endet mit Gottesdienst

150 Jahre Feuerwehr Fraunberg: Die Festwoche endete am Sonntag mit einem Gottesdienst samt Bandsegnung.

Fraunberg – Nach fünf gelungenen Festtagen zu ihrem 150-jährigen Bestehen sind die Feierlichkeiten der Fraunberger Feuerwehrler mit einem großen Festtag und Gottesdienst am Gemeindezentrum zu Ende gegangen. „Wenn das kein schöner Moment ist. Wir sind alle begeistert“, freute sich Feuerwehrvorsitzender Georg Atzberger und dankte allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.

14 Gastvereine, davon neun Feuerwehren und fünf Ortsvereine, waren mit ihren Fahnenabordnungen zum Festsonntag gekommen. Taferlbub des Fraunberger Festvereins war Tobias Atzberger, Sohn des Vorsitzenden. Sie alle zogen mit vielen Ehrengästen nach einem Weißwurstessen und angeführt von der Wartenberger Marktkapelle zum Festgottesdienst mit Pfarrer Richard Greul und Diakon Christian Pastötter ans Gemeindezentrum. Die Jugendfeuerwehrler trugen die Fürbitten vor, Kai von Fraunberg die Lesung. Seine Tochter Adriana trug das Schirmherrn-Erinnerungsband, und ihre Schwester Amalie verlas nach der Segnung den Bandspruch: „Das neue Band, das heut’ geweiht, soll euch ermahnen an die Ewigkeit und gemeinsam mit tapferem Mut, zu schützen Hab und Gut, vor Katastrophen und Feuersglut. Zur Erinnerung an unser Fest nehmt dieses Band, das wir euch reichen. Glück und Erfolg, Gottes Segen mögen euch stets begleiten, in guten wie in schlechten Zeiten.“

+ Das Schirmherrn-Erinnerungsband, das Adriana von Fraunberg auf einem Kissen trug, segnete Pfarrer Richard Greul (r.). Ihre Schwester Amalie (am Rednerpult) trug den Bandspruch vor. © Thomas Obermeier

Greul, der selbst Feuerwehrler ist, gratulierte zum Geburtstag. Die Feuerwehr sei eine Institution, von der ein Dorf, eine Gemeinschaft lebe, weil sich die Leute engagieren. „Jesus sagte: ,Seid wachsam, immer das Richtige zu tun‘. Wenn der Piepser geht und die Sirene heult, lassen wir alles stehen. Da wissen wir, was jetzt wichtig ist“, sagte Greul. Gemeinwohl gehe vor Eigenwohl, dafür stehe die Feuerwehr seit 150 Jahren.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Fraunberger Kirchenchor unter Leitung von Marion Anzinger und der Wartenberger Blaskapelle unter Leitung von Anton Zollner. Im Anschluss gratulierten die Ehrengäste mit Ansprachen. Schirmherr Bürgermeister Hans Wiesmaier dankte seiner Wehr, die große Zuversicht ausstrahle. „Wir schreiben heute Geschichte – es ist der erste Tag der nächsten 150 Jahre Fraunberger Feuerwehr.“ Staatsministerin Ulrike Scharf lobte das ehrenamtliche Engagement der 325 000 Feuerwehrler in Bayern, davon 312 000 Freiwillige. „Mir wird nicht angst und bange für die Zukunft, wenn ich euch hier sehe“, sagte Scharf.

Landrat Martin Bayerstorfer meinte, es sei „bewegend, wie anerkannt Feuerwehrler sind. Feuerwehr bedeutet Mitmenschlichkeit, deshalb appelliere ich an euch: Bleibt dran, lasst nicht nach! Es gibt immer welche, denen etwas nicht passt.“

Gemeinsam zogen die Vereine dann mit vielen Bürgern zur Festhalle. Dort verteilte nach dem Mittagessen sowie den Grußworten von Kreisbrandrat Florian Pleiner und Kreisbrandmeister Thomas Metz Feuerwehrvorsitzender Atzberger die Erinnerungsgeschenke. Zur Unterhaltung spielte die Wartenberger Marktkapelle auf, ehe das Fest am Nachmittag offiziell beendet wurde. Aufgekocht hatte täglich der Wartenberger Gastronom und Festwirt Anton Müller, der aus Bachham stammt. Für den Ton im Festzelt und beim Gottesdienst hatte Werner Kobilak vom Soundsystem Wartenberg gesorgt.

Bereits am Freitag ließen sich beim Seniorennachmittag, veranstaltet vom Landkreis, 350 Rentner der Gemeinde Giggerl und eine Mass Bier schmecken, die der Landkreis gesponsert hatte. Sabine Steiger, Ruth Preuße Andreas Renner und Christine Wippenbeck aus dem Landratsamt hatten alles bestens mit Atzberger abgesprochen und organisiert.

+ Beim Seniorennachmittag, veranstaltet vom Landkreis, gab’s für die 350 Rentner der Gemeinde Fraunberg Giggerl und eine Mass Bier. Schirmherr und Bürgermeister Hans Wiesmaier (r.) begrüßte die Gäste. © Thomas Obermeier

Da Landrat Bayerstorfer und seine Stellvertreter anderweitig unterwegs waren, sorgte Wiesmaier im Beisein seiner Bürgermeisterkollegen Hans Rasthofer und Anni Gfirtner sowie von Diakon Pastötter, Pfarrer Jozo Karlic und Seniorenbeauftragter Sophie Angermaier mit lockeren Sprüchen und einem kurzem Rückblick aus der Feuerwehrchronik für einen unterhaltsamen Nachmittag.

„Singt’s mit, bis eich des Gebiss rausfoit“, animierte Anton Schlehhuber die Senioren, der mit seinen Musikfreunden Rudi Ernst, Hans Krämmer und Gust Wimmer mit Musik und Witz für gute Laune sorgte. Die Feuerwehrler verwöhnten die Senioren anschließend noch mit Kaffee sowie selbst gemachten Kuchen und Torten.

Am Abend war dann in der vollen Festhalle großes Feiern beim Weinfest mit der Partyband Groove Garage angesagt. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und gefeiert. Für viele Lacher und einen lustigen Abend sorgte am Samstag noch der bekannte niederbayerische Kabarettist Fonse Doppelhammer.

Thomas Obermeier