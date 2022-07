Maria Thalheim: 200 000 Euro für die Wallfahrtskirche

Förderverein hat seit 2011 viel erreicht – Nächstes Projekt ist der Turm

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause haben sich die Mitglieder des Fördervereins der Maria Thalheimer Wallfahrtskirchen wieder zur Jahreshauptversammlung in der Kirche treffen können. Vorsitzender Hans Wiesmaier sprach einer Pressemitteilung des Vereins zufolge unter anderem die mittlerweile abgeschlossene Innenrenovierung an. Auch Neuwahlen standen an.

Maria Thalheim – Wiesmaier führte aus, dass seit Gründung des Fördervereins 2011 Spenden in Höhe von über 200 000 Euro eingegangen sind. „Diese stolze Summe zeigt: Wir haben sehr viel erreicht. Unsere Wallfahrtskirche ist als Ort der Marienverehrung und in ihrer kunsthistorischen Besonderheit in beeindruckender Weise wieder wunderbar hergestellt worden.“

Der Förderverein hat derzeit 74 Mitglieder. 267 sogenannte Bausteine wurden erworben. Als Baustein wird eine Spende von 500 Euro bezeichnet. Die Spenderinnen und Spender werden, sofern gewünscht, an prominenter Stelle in der Kirche genannt.

Einen Rückblick über das Jubiläumsjahr 2019 zum 600-jährigen Bestehen der Wallfahrt nach Maria Thalheim gab Kathrin Wiesmaier mit einer Präsentation. Es folgte ein Bildervortrag von Diakon Christian Pastötter über die erfolgten Renovierungsarbeiten. „Seit 2011 konnten wir durch die hohe Spendenbereitschaft die Innenrenovierung bis zum Abschluss begleiten. Die Raumschale, der Hochaltar und die sechs Seitenaltäre wurden in herausragender Qualität renoviert. Zuletzt das Gitter aus dem Jahr 1740 sowie die Heiligen Leiber“, so Pastötter.

Der Förderverein habe die Restaurierung des formenreichen, schmiedeeisernen Gitters in der Kirche – von einer Restauratorin in monatelanger Kleinstarbeit wieder aufgewertet – mit 27 000 Euro unterstützt. Die Restaurierung der Heiligen Leiber der Märtyrer Florentius und Hilarius wurde ebenfalls unterstützt und erfolgte 2021 (wir berichteten).

Nach den Corona-Turbulenzen soll heuer im Herbst dann eine Feier zum zehnten Geburtstag des Fördervereins mit etwas Verspätung auf die Beine gestellt werden. Die nächste Aufgabe und finanzielle Herausforderung wird die Restaurierung des Kirchturms. Dessen Farbe ist an einigen Stellen schon bis zur Unkenntlichkeit abgewaschen. Dieses Projekt möchte der Förderverein langfristig unterstützen. Hierfür sind Eigenmittel in Höhe von rund 60 000 Euro erforderlich.

Die Verantwortlichen des Fördervereins legen in diesem Jahr noch ein besonderes Augenmerk auf die Mitgliederwerbung. Beitrittserklärungen liegen in der Wallfahrtskirche aus. Sie können bei Interesse auch online auf der Seite des Pfarrverbands abgerufen werden.

Leichtes Spiel hatte Alexander Reiser, Maria Thalheims Pfarrgemeinderatsvorsitzender, bei der Leitung der Neuwahlen, da sich der gesamte Vorstand wieder zur Verfügung stellte. mas

Der Vorstand:

Vorsitzender: Hans Wiesmaier, 2. Vorsitzender: Martin Bayerstorfer. Schriftführer: Christian Pastötter. Schatzmeister: Gerhard Hilger, 2. Schatzmeisterin: Kathrin Wiesmaier. Beisitzer: Franz Obermaier, Ulrike Scharf, Willi Auer und Erwin Daschinger. Kassenprüfer: Heinz Neumann und Georg Blattenberger.