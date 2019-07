25 Gründe fürs Daheimbleiben

Spiel und Spaß auf einem Bauernhof, Ausflug ins Gokart-Paradies, ein Inline-Skater-Kurs - Das Ferienprogramm in Fraunberg lädt Kids zum Daheimbleiben ein.

Fraunberg – In den Sommerferien wird es den Kids aus der Gemeinde Fraunberg auch dieses Jahr bestimmt nicht langweilig. Beim Ferienprogramm können sie aus 25 Veranstaltungen wählen. Insgesamt bietet der Jugendausschuss dieses Jahr über 500 Teilnahmeplätze an.

Das Programmheft wurde an den Schulen und im Kinderhaus verteilt, zudem liegt es im Rathaus, bei den Banken, den Bäckereien und der Metzgerei aus. Das ausgefüllte Anmeldeformular kann bis zum morgigen Mittwoch, 3. Juli, in der Gemeindeverwaltung sowie in den Schulhäusern und dem Kinderhaus abgegeben werden.

Los geht es bereits eine Woche vor Ferienbeginn mit einem Spiel- und Spaß-Familienturnier auf dem Reichenkirchner Fußballplatz am Sonntag, 21. Juli. Auf der langen Liste der Angebote stehen unter anderem Spiel und Spaß auf dem Bauernhof mit Erlebnisbäuerin Maria Pfanzelt in Grafing (31. Juli), ein Ausflug ins Gokart-Paradies Vilsbiburg (2. August), eine Zeltlagernacht der Landjugend mit Lagerfeuer, Stockbrot und Grillen (5. August), ein Inline-Skater-Kurs, Kinderkino im Pfarrheim mit Popcorn und Pizza (7. und 8. August), eine große Sportplatzgaudi für 40 Kinder bei der SG Reichenkirchen (9. August). Am gleichen Tag ist eine Schnitzeljagd der Immergrün-Schützen Maria Thalheim angesetzt.

Eine lustige Bootsfahrt auf der Strogen und das Kennenlernen der Feuerwehr mit Wasserspielen steht am 10. August und das Zubereiten von südamerikanischen Spezialitäten bei den Hubertusschützen am 13. August im Plan. Die Welt der Bienen erforschen und frischen Honig schlecken können 25 Kinder am 22. August zusammen mit Anderl Faltermaier bei Familie Ulrich in Großhündlbach. Im Programmheft stehen außerdem eine Aiport-Kids Tour (26. August), ein Kurs im „Scraping“, also dem kreativen Einkleben oder Ausschmücken von Fotos, am 27. und 28. August, Kletterspaß mit der Feuerwehr Reichenkirchen am 31. August in Taufkirchen und eine Fahrt für 50 Schüler am 5. September zur Allianz Arena in München.

Zum Abschluss stellen Stephanie und Julia Pfeil am 6. und 7. September unter dem Motto: „Ein Schaumbad zum Mitnehmen“ mit zehn Schülern Seifen, Badesalze und Badekugeln selbst her. tom

Im Internetsteht das Ferienprogramm 2019 auch auf www.fraunberg.de.