Nachbarschaftshilfe Fraunberg: Vereinsgründerin zieht sich zurück

Kräftig umgekrempelt wurde der Vorstand der Fraunberger Nachbarschaftshilfe JAa!. An der Spitze steht aber weiterhin Dagmar von Fraunberg. Ihre neue Stellvertreterin ist Gerda Bart. Sie löst Vereinsgründerin Katharina Ciomperlik ab.

Fraunberg– Die Einsatzleitung mit Inge Berndt, Rita Sainer und Christel Rasthofer macht auch weiter.

In der Jahreshauptversammlung im Fraunberger Bürgersaal wurden auch Schriftführerin Christel Rasthofer und Kassier Thomas Ott neu gewählt. Sie folgen auf Michaela Kappes und Karen Heintges. Als Beisitzer hörten Anni Gfirtner, Egon Weiß und Martin Haindl auf. Ciomperlik blickte mit Wehmut zurück. „Danke, ich habe viel lernen dürfen. Ihr seid alles lauter Herzensmenschen“, sagte sie unter großem Applaus. Sie muss aus beruflichen Gründen kürzer treten. Erfreulich: Kappes wird die von ihr aufgebaute Vereinshomepage weiter pflegen. Die Internetseite (www.nbh-fraunberg-jaa.de) wurde in den vergangenen vier Jahren 7131 Mal aufgerufen.

+ Blumen zum Abscheid für Vereinsgründerin Katharina Ciomperlik © Thomas Obermeier

Von Fraunberg ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Demnach haben 18 Helfer bei 700 Einsätzen rund 1870 Stunden Nachbarschaftshilfe geleistet und dabei rund 7526 Kilometer für die Bürger zurückgelegt. Viel zu berichten hatte Inge Berndt von der Einsatzleitung, die sich über Verstärkung freuen würde. Zu den Einsätzen zählten Besuchs- und Fahrdienste, Haushaltshilfen, Kinderbetreuung und vieles mehr. Ein großer Dank galt Kinderhausleiterin Anita Steinbichler, die den Mitfahrservice für die Flüchtlingskinder mit Eltern organisiert.

Eine wichtige Aufgabe mit 413 Einsätzen bei der Flüchtlingsbetreuung erfüllt Rentner Hansjörg Walther. Jeden Monat ist er für 26 Flüchtlinge in Grucking – davon zwölf Kinder/Jugendliche – 150 Stunden im Einsatz. Er legte dafür mit seinem Privatauto 17 000 Kilometer zurück. Walther unterstützt die Flüchtlinge bei Behördengängen, Anträgen, macht ärztliche Versorgungsfahrten und leistet viel Lernhilfe. Für zwei Schüler bräuchte er dabei dringend Unterstützung.

Das größte Problem sei aber die Wohnungssuche. Keiner möchte eine Flüchtlingsfamilie mit mehreren Kindern haben, so Walther. Bürgermeister Hans Wiesmaier dankte ihm für den unermüdlichen Einsatz.

Eine Erfolgsgeschichte ist der von der Nachbarschaftshilfe angebotene Zwergerlgarten mit 100 Einsätzen, für den die Pfarrei im Reichenkirchener Pfarrheim einen Raum kostenlos zur Verfügung stellt. Die Erzieherinnen Eva Schraufstetter, Andrea Pfanzelt und Sabrina Hermannsdorfer betreuen dort am Dienstag und Mittwoch jeweils zehn Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren. „Die neuen Plätze ab September sind schon weg“, berichtete Schraufstetter.

Im März öffnet wieder das Lesecafé mit Egon und Ursula Weiß im Gasthaus Strasser in Oberbierbach. Kreativ sind die Nachmittage der Handarbeitsgruppe beim Stricken, Häkeln, Sticken oder Basteln – jeden zweiten Dienstag im Monat ab 15 Uhr im Bürgersaal mit Elvira Stulberger.

Ein letztes Mal berichtete Schatzmeisterin Karen Heintges von den Finanzen. Demnach standen den Einnahmen von rund 4200 Euzro Ausgaben von fast 5000 Euro gegenüber, was ein Minus von gut 720 Euro bedeutete. Die Mindereinnahmen vom Zwergerlgarten betrugen 950 Euro. Somit habe der Verein im vergangenen Jahr insgesamt fast 1700 Euro Minus gemacht. Mit 109 Mitgliedern und knapp 4500 Euro in der Kasse steht die Fraunberger Nachbarschaftshilfe aber immer noch gut da. Die Kassenprüfer Jochen Homann und Franz Angermaier hatten keinerlei Beanstandungen. Und Wiesmaier lobte: „Euer Geld ist gut ausgegeben. Was wäre eine Gemeinde ohne euch?“

Von Fraunberg kündigte an, weitere Helfer finden zu wollen, die bereit seien, Zeit für Hilfsbedürftige zu investieren.

Thomas Obermeier





Der neue Vorstand

Vorsitzende: Dagmar von Fraunberg; 2. Vorsitzende: Gerda Bart; Schriftführer: Christel Rasthofer; Schatzmeister:Thomas Ott.

Einsatzleitung: Inge Berndt, Rita Sainer und Christel Rasthofer

Beisitzer: Hansjörg Walther, Elvira Stulberger, Karen Heintges, Monika Feuchtgruber und Anja von Fraunberg.