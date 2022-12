Statt Spaziergang: Gartenbauverein Fraunberg organisiert Treffpunkt am historischen Jagahaus

Weihnachtsstimmung pur herrscht in diesem Jahr bei den Fraunberger Adventsfenstern am historischen Jagahaus. Die stimmungsvollen Adventssonntage organisiert der Gartenbauverein. © thomas obermeier

Alle zwei Jahre lädt der Fraunberger Gartenbauverein an 24 Tagen zum „Spaziergang durch den Advent“ ein, um die herrlich geschmückten Adventsfenster zu besuchen. Dieses Jahr ist alles anders. An den vier Adventssonntagen ist das historische Jagahaus zwischen Rathaus und Schloss der Treffpunkt.

Fraunberg – „Nach Corona wollten wir wieder ein adventliches Zeichen in Fraunberg setzen“, berichtet Traudl Fischer, Vorsitzende des Gartenvereins. Im Vorstand sei beschlossen worden, das alte Jagahaus – mittlerweile in Gemeindebesitz – dieses Jahr als Kulisse zu schmücken. Ob es künftig wieder den Spaziergang geben wird, ließ Fischer offen. Zuletzt war es schwierig geworden, für alle 24 Tage Teilnehmer zu finden.

Die treibenden Gartlerkräfte Fischer, Resi Altmann und der Rest des Vorstands hatten die Fenster sowie das Gelände aufwendig dekoriert und es in eine weihnachtliche Landschaft mit stimmungsvollen Lichtern und einem Christbaum verwandelt.

Bereits am 1. Adventssonntag, als es wegen des Christkindlmarkts in Maria Thalheim noch keinen Ausschank gab, zeigten sich die Besucher vom weihnachtlichen Idyll mitten in Fraunberg begeistert. Am 2. Advent gab es dann Glühwein, dazu boten die Gartlerinnen Kinderpunsch, Plätzchen und Stollen an. Mit freiwilligen Spenden für Glühwein und Punsch deckt der Verein die Unkosten. Bastian Siegmann sorgte an der Ziach für musikalische Umrahmung.

Getoppt wurde das Weihnachspektakel nun am 3. Advent mit besonders vielen Besuchern. Leichter Schneefall und die Rappoltskirchner Bläsern machten die weihnachtliche Stimmung perfekt. Resi Altmann trat als Engel auf und kündigte für den 4. Advent die Doihamer Jagdhornbläser an.

Fischers besonderer Dank ging an die Gemeinde, die Gemeindearbeiter Franz Karbaumer und Hubert Limmer sowie an die unterstützenden heimischen Firmen Käsmaier, Anton Gruber, Elektro Obermeier und Jakob Angermaier. Ebenfalls richtete sich ihr Dank an die Nachbarn Gisela und Josef Obermeier für den Strom: „Ohne euch alle wäre diese Aktion nicht möglich gewesen.“

Thomas Obermeier