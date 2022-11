Alois Bauer beerbt Alois Bauer

Vorsitz der Rappoltskirchener Krieger bleibt in Familienhand – Erstmals eine Frau im Vorstand

Einen historischen Generationenwechsel gibt es an der Spitze der Krieger- und Soldatenkameradschaft Rappoltskirchen. Alois Bauer trat in der Generalversammlung am Sonntag nicht mehr zur Wahl an, und das nach 26 Jahren im Amt. Rein namentlich dürfte den Kriegern die Umstellung nicht allzu schwer fallen. Denn auf Alois Bauer folgt dessen Sohn Alois Bauer. Der 41-Jährige beerbt seinen 66-jährigen Vater. Die Abstimmung der 44 anwesenden Mitglieder erging einstimmig.

Rappoltskirchen – Auch Kassier Erich Attenberger (69) hörte nach 25 Jahren auf und machte Platz für einen Jüngeren, wenn auch nicht seinen eigenen Nachwuchs. Der neue Mann auf dem Posten heißt Bartholomäus Algasinger (45), er kommt aus Kemoding.

Bauer senior hatte den 1924 gegründeten Verein mit nichts in der Kasse übernommen und konnte nun einen intakten Verein mit 78 Mitgliedern und einem Kassenstand von fast 14 000 Euro an die nächste Generation weitergeben. Unter großem Applaus blickte er noch auf Höhepunkte wie das großartige 100. Gründungsfest 2004 und die Neugestaltung des Kriegerdenkmals 2009 zurück.

Schriftführer Robert Kist legte wieder einen Roman vor. Für seinen 40-minütigem Rückblick auf die vergangenen drei Jahre hatte er alles bis ins kleinste Detail festgehalten. Unter anderem wurden Mäntel für die Fahnenabordnung angeschafft und für die von einer Explosion schwer getroffene Familie Humm (wir berichteten) gespendet. Versteigerer Konrad Irl hat dafür gesorgt, dass Geld in die Kasse kam.

Ein letztes Mal berichtete Attenberger über die Finanzen des Vereins und freute sich trotz der Corona-Jahre über besagten Kassenstand.

„In Rappoltskirchen haben wir eine gute Heimat, weil sich hier Leute um uns kümmern, wie ein Alois Bauer oder Erich Attenberger“, betonte Bürgermeister Hans Wiesmaier in seinem Grußwort und sagte: „Es gilt zu erkennen, dass es uns gut geht. Nicht umsonst hat Alois jedes Jahr am Kriegerdenkmal gemahnt, sich für den Frieden einzusetzen, das Gedenken hochzuhalten und aufzupassen, damit wir nicht wieder in den Wahnsinn kommen.“ Bauer senior haben den Kriegerverein geprägt.

Als Wahlleiter hatte Wiesmaier bei den gut vorbereiteten und schnell abgehakten Neuwahlen keine Probleme. Selbstredend seinen Posten als Vize räumte Alois Bauer jun., er wird nun als Vorsitzender von Hermann Neumaier vertreten. Mit Sandra Maier als 2. Kassierin wurde erstmals eine Frau in den Rappoltskirchener Kriegervorstand gewählt.

Am 2. Dezember findet die Versteigerung mit dem neuen Team Sebastian Adelsberger und Johannes Wiesmaier statt, am 18. Dezember steigt die Rappoltskirchener Vorweihnacht am Pfarrhaus zugunsten des Erdinger Kinderhospizes.

Mit einer Gedenkminute wurde den verstorbenen Vereinsmitgliedern Hermann Lex, Franz Xaver Maier, Vereinswirt Ludwig Widmann und Ehrenmitglied Hans Baumgartner gedacht.

Am Ende holte Alois Bauer sen. zum großen Dankesrundumschlag aus. Er dankte seinen Mitgliedern für ihre große Vereinstreue, seinen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren, Familie Pfanzelt für die Pflege des Kriegerdenkmals, Vereinswirtin Marlene Widmann für die hervorragende Beherbergung bei allen Festen und Aktivitäten und den sieben Rappoltskirchener Musikern, die bei Anlässen immer gratis gespielt hätten. Zum Abschied ließ der Verein seinem scheidenden langjährigen Vorsitzenden von den Musikern den Marsch blasen.

Der Vorstand:

Vorsitzender: Alois Bauer jun., 2. Vorsitzender: Hermann Neumaier; Schriftführer: Robert Kist, 2. Schriftführer: Gerhard Irl; Kassier: Bartholomäus Algasinger, 2. Kassierin: Sandra Maier; Beisitzer: Matthias Pfanzelt jun. und Jakob Scherzl; Fahnenbeauftragter: Jörg Maier; Fähnrich: Hans Baumgartner; Fahnenabordnung: Hans Baumgartner, Jörg Maier, Jakob Scherzl, Alex Maier, Johann Sturz; Kassenprüfer: Rudi und Josef Obermeier.

Thomas Obermeier