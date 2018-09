Alpakas: Flauschig und nur manchmal stur

Knopfaugen und weiches Fell: Beim Anblick von Alpakas geraten viele ins Schwärmen. Als Besitzer von drei Hengsten klärt Andreas Mayr aus Pillkofen über den korrekten Umgang und eine artgerechte Haltung auf.

Pillkofen – Die WG ist schon hungrig. Ingo, Billy und Max und Max warten ungeduldig auf Andreas Mayr, der die Mahlzeit bringt. Und endlich kommt der 26-Jährige in den Stall, in der Hand eine grüne Schüssel mit Mineralfutter. Genau das Richtige für die Burschen in der Wohngemeinschaft – es sind Alpakas.

Die Ration ist für die Drei eine willkommene Stärkung vor dem Spaziergang durchs Dorf. Mit geübten Handgriffen legt der 26-Jährige den Hengsten das Halfter an und führt sie an einem Strick über Straßen und Wiesen. Seit April leben sie auf dem Hof von Andreas Mayr und seinem Vater Hans in Pillkofen (Gemeinde Fraunberg).

Ein Alpaka benötigt 1000 Quadratmeter Weidefläche und muss mit mindestens einem Artgenossen gehalten werden. Für jedes zusätzliche Tier sollten 100 Quadratmeter hinzukommen. Die Mayrs haben dafür die angrenzende Wiese zum Futterplatz umfunktioniert. Auch Giftpflanzen, darunter das Jakobskreuzkraut, musste der 26-Jährige, der als Maschinenführer beim Erdinger Weißbräu arbeitet, zuvor entfernen.

Die bald zweijährige Lena Brandl aus Reichenkirchen ist ein gern gesehener Gast bei in der Alpaka-WG. Mit Mama Martina stattet sie dem flauschigen Trio aus dem Nachbardorf regelmäßig Besuche ab. „Trotz allem handelt es sich um Flucht-, und keine Kuscheltiere“, betont der Pillkofener. Streicheleinheiten seien daher nur bedingt möglich. Die Tiere hält er als Hobby. Der Hof ist ohnehin nicht mehr bewirtschaftet, die Felder sind verpachtet. Vater Hans Mayr arbeitet als Baumpfleger im Stadtbauhof Erding.

Andreas Mayr beschreibt „seine Buben“ als neugierig und vorsichtig, die sich hin und wieder von ihrer sturen Seite zeigen und nur in Ausnahmefällen spucken. Ihn faszinieren vor allem die beruhigende Art und das freundliche Wesen der Herdentiere. Einmal im Jahr werden sie geschoren. Aus der hochwertigen Wolle hat sich der 26-Jährige Bettdecken anfertigen lassen. Diese Tiere stammen aus den südamerikanischen Anden und sind domestizierte Kamele.

Neben der Fütterung zählen die Säuberung des Geheges und die Überwachung des allgemeinen Zustands seiner Tier zu den Aufgaben des Besitzers. Die Gesundheit seiner Hengste habe für ihn oberste Priorität. Aus diesem Grund setzt Mayr auf homöopathische Behandlungsweise.

Bei der Entwurmung muss er jedoch von der konventionellen Medizin Gebrauch machen. „Leider gibt es noch kein Mittel, das offiziell für Alpakas zugelassen ist“, erzählt der Maschinenführer, der sich sein Wissen mithilfe von Büchern und Kursen angeeignet hat. Neben speziellen Medikamenten fehlt seiner Meinung nach vor allem Tierärzten ein umfangreiches Wissen über die in Deutschland noch rare Tierart.

Julia Pfeil