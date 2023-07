Auerbacher Windrad: Fraunberg stellt Forderungen

Von: Friedbert Holz

Von dieser Stelle in Hinterbaumberg aus gut sichtbar ist der Rotor des Windrads (rote Kugel). So prognostiziert es jedenfalls das Video von Christian Korn. © Video: Christian Korn / Screenshot: Facebook

„Das höchste Schutzgut ist der Mensch“: Bürgermeister Hans Wiesmaier ließ mit diesem Statement am Dienstagabend im Fraunberger Gemeinderat keinen Zweifel daran, dass vor dem Bau eines Windrads bei Hinterauerbach alle möglichen Risiken eingehend zu prüfen seien. Das Thema stand auf der Tagesordnung, weil die Nachbargemeinde Wartenberg um eine Einschätzung der Lage aus Fraunberg gebeten hatte.

Fraunberg – Denn wenn Änderungen im Flächennutzungsplan und damit einhergehende Bauleitplanverfahren anstehen, wie eben für ein Windrad, ist vor einer Änderung des Plans neben vielen Behörden und Ämtern auch die eventuell betroffene Nachbarschaft anzuhören. Um überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen, wo und wie das geplante Windrad zu sehen sein könnte, hatte Christian Korn aus Wartenberg von der FDP dort eine Animation erstellt.

In dem fast acht Minuten langen Video, das auch auf Facebook die Runde machte, kommt er, ausgehend von einem Rad mit 160 Metern Masthöhe, einem Durchmesser des Rotors von 138 Metern und einer Lage des Sockels von 506 Metern über dem Meeresspiegel zu folgenden Ergebnissen: In Wartenberg selbst, in Auerbach, Baustarring und in Kirchberg wird dieses Bauwerk noch in voller Größe zu sehen sein. Allein der Rotorkopf des Windrads wird in Itzling sowie in Fraunbergs Teilorten Hinter- und Vorderbaumberg noch erkennbar sein, während dieser in Riding, Fraunberg sowie in Maria Thalheim nur noch teilweise etwas aufscheint.

Dennoch zeige diese Animation, ganz ohne rechtliche Gewähr, „dass sich Windräder auch mitten im Wald nicht ganz verstecken lassen“, wie Wiesmaier kommentierte. Sein Amtskollege aus Kirchberg, Dieter Neumaier, hörte als Gast aufmerksam zu, denn er wird mit seiner Gemeinde demnächst auch eine Stellungnahme abgeben.

Die Position mitten in der Einflugschneise des Flughafens sieht Wiesmaier kritisch, er stellte die Frage nach einer möglichen Havarie. „Zwar werden heutzutage Flugzeuge von moderner Elektronik punktgenau gelandet, in der Regel passiert meist nichts. Aber Unfälle passieren nun einmal außerhalb von Regeln.“

Auch will Fraunberg die Erschließung der Anfahrtstraßen geklärt haben, lehnt eine weitere Verkehrsbelastung von Süden her durch die Gemeinde ab. „Ebenso müssen der mögliche Schattenwurf und seine zeitliche Dauer verbindlich geklärt werden, immerhin soll dieses Windrad nur rund einen Kilometer von der Bebauung Hinterbaumbergs entfernt in die Höhe wachsen.“ Wiesmaier plädierte für eine intensive Planung, „um mögliche spätere Negativfolgen von der Bevölkerung abzuwenden“.

In der anschließenden Diskussion stellte Simon Selmeier (WG Fraunberg) die Frage, was denn mit diesem Sondergebiet geschieht, wenn Wartenbergs Bürger sich beim Ratsbegehren am 8. Oktober gegen das Windrad aussprechen. Dazu konnte die Verwaltung keine konkrete Aussage machen, sie sieht aber durchaus die Gefahr, dass fremde Investoren sich auf das Wind-an-Land-Gesetz des Bundes berufen könnten und dann von den dort geforderten 1,1 Prozent der Gemeindefläche für Windkraft Gebrauch machen könnten. Wie berichtet, hat Wartenbergs Marktrat kürzlich beschlossen, schon vor dem Begehren das Verfahren für die Flächennutzungsplanänderung voranzubringen.

Karlheinz Reingruber (Grüne) fragte nach der Gestaltung der finanziellen Bürgerbeteiligung. Bislang jedoch gibt es dazu (noch) keine finale Lösung. Als endgültig sieht Reingruber die Entscheidung für deutlich mehr regenerative Energiequellen auch im Landkreis an, „und dazu müssen wir die Leute mit ins Boot holen“.