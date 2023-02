Frohsinn Reichenkirchen: Aufstieg vom Schriftführer zum Vorsitzenden

Manfred Obermaier beerbt Schützenmeister Franz Karbaumer – 175 Mitglieder

Einen Führungswechsel gab es beim Schützenverein Frohsinn Reichenkirchen in der Jahreshauptversammlung in Grucking: Der bisherige langjährige Schützenmeister Franz Karbaumer kandidierte nicht mehr und schied unter gebührenden Dankesbekundungen aus dem Vorstand aus. Als Nachfolger wurde der bisherige Schriftführer Manfred Obermaier aus Harham einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt.

Reichenkirchen – Wahlleiter und Vize-Bürgermeister Hans Rasthofer hatte es nicht schwer, alle Posten mit kleinen Änderungen wiederzubesetzen. Er bedankte sich bei allen, die Verantwortung im Verein übernehmen und übernommen hatten.

Der Verein mit seinen rund 175 Mitgliedern blickt mit einem jetzt verjüngten Vorstand und solider Finanzlage in eine positive Zukunft und freut sich, wenn sich neue Jugendliche ab zwölf Jahren für den Schießsport interessieren. Jeden Freitag ab 18 Uhr stehen am elektronischen Schießstand in Grucking qualifizierte Jugendbetreuer zur Verfügung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Für alle Altersgruppen gibt es zahlreiche Vereinsaktivitäten vom Schießabend über Kinder- und Jugendfasching bis hin zu Ausflügen für Jung und Alt.

In der Versammlung wurden noch langjährige und verdiente Mitglieder geehrt. Sowohl der bisherige Schützenmeister Karbaumer als auch sein Nachfolger Obermaier gratulierten den Geehrten mit einer Urkunde. Gegründet wurden die Frohsinn-Schützen im Jahr 1930. Derzeit zählen sie vier Gaumannschaften – dreimal Luftgewehr-Erwachsene und einmal Luftgewehr-Jugend. red

Der neue Vorstand:

Schützenmeister: Manfred Obermaier, 2. Schützenmeister: Bernhard Schraufstetter; Sportleiterin: Barbara Peis, 2. Sportleiter: Maximilian Klobensteiner; Damenleiterin: Karin Wolfsberger, 2. Damenleiterin: Eva Schraufstetter; Kassierin: Claudia Haindl, 2. Kassierin: Anita Nußrainer; Schriftführer: Markus Maier, 2. Schriftführerin: Maria Baumgartner; Kassenprüfer: Hans Rasthofer, Andreas Haindl.