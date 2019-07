Über B 388-Kreuzung gefahren: Drei Verletzte

Drei leicht bis mittelschwer verletzte Insassen, zwei komplett zerstörte Autos und ein beschädigter Lastwagen sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen auf der B 388 Erding–Taufkirchen.

Eschlbach – Nach Angaben der Erdinger Polizei wollte gegen 7.40 Uhr eine Fraunbergerin (35) mit ihrem VW die Bundesstraße in Richtung Eschlbach queren. Dabei nahm sie einer Münchnerin (50) am Steuer eines Volvo Kombi, die von Erding nach Taufkirchen fuhr, die Vorfahrt. Die Wucht des Zusammenpralls war so groß, dass der Volvo gegen einen am Stoppschild wartenden Lastwagen gedrückt wurde. Beide Fahrerinnnen sowie der Beifahrer im Volvo zogen sich Blessuren zu, darunter ein Schleudertrauma. Der Rettungsdienst lieferte die Verletzten in die Kliniken Erding und Rechts der Isar in München ein. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit mindestens 33 000 Euro.

Die Feuerwehr Eschlbach rückte mit 14 Einsatzkräften an, band auslaufendes Öl und regelte den Verkehr. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Wracks musste die B 388 immer wieder komplett gesperrt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu beträchtlichen Behinderungen. An der Kreuzung ereignen sich immer wieder schwere Unfälle. Auch Tote hat es hier schon gegeben.