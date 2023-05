Offener Babytreff erweitert die bunte Palette

Gut besucht war die Mitgliederversammlung des KBW im Pfarrheim Reichenkirchen. © Vev

„Ich bin so froh, dass ich ein so gutes Team habe“, lobte der Geschäftsführer des Katholischen Bildungswerks (KBW) Erding, Hans Otto Seitschek, seine Mitstreiter in der Mitgliederversammlung im Pfarrheim in Reichenkirchen. Er hatte auch Neuerungen im Gepäck.

Reichenkirchen – In der gut besuchten Versammlung präsentierte das Team die breit gefächerten Aufgabenbereiche. Seitschek kündigte an, dass es ein Jahresprogramm als Broschüre geben werde, das zum neuen Schuljahr erstmals im Herbst erscheinen und die Veranstaltungen bis Sommer 2024 abbilden soll. Die Pfarreien seien aufgefordert, ihre Projekte bis Anfang Juli zu melden, um sie aufnehmen zu können.

Zudem stellte sich die neue Öffentlichkeitsreferentin Katja Bröckl-Bergner vor, die seit Anfang des Jahres für das KBW tätig ist. Carina Dollberger, zuständig für den Kunst-, Kultur- und Gesundheitsbereich, hob die „wunderbare Kooperation“ mit der Stadtbücherei Erding hervor. Literatur im Lesegarten ist ein Format, das auch heuer neben anderen Lesungen im Sommer dort stattfindet. Lesungen in Seniorenheimen werden ebenfalls organisiert. Außerdem verwies Dollberger auf Veranstaltungen zur Biografiearbeit im Museum Erding sowie auf „Impulse zur Selbstfürsorge“ wie Yoga für Senioren, Gedächtnistraining und Sturzprophylaxe. Inklusive Veranstaltungen sind ein weiterer wichtiger Baustein im Programm.

Nikolaus Hintermaier sprach zu seinem Veranstaltungsbereich Glaube, Religion, Spiritualität mit Kirchen-Entdecker-Touren, Filmabenden in den Pfarreien, Veranstaltungen zum Kreistanz sowie Pilgerangeboten, diese nicht zuletzt in der nahen Umgebung.

Angebote für junge Familien mit Eltern-Kind-Programmen, Gesundheitsthemen und beruflicher Weiterbildung sind im Zentrum der Familie angesiedelt, über deren Veranstaltungsvielfalt Monika Kneißl informierte. Dazu gehören in beruflicher Hinsicht die Qualifizierung und Fortbildung für Tageseltern. Neben Präsenzangeboten setze man auch auf Online-Veranstaltungen, was den jungen Eltern entgegenkomme und gut angenommen werde. Neu sei ein wöchentlicher offener Babytreff im Zentrum der Familie.

Zum Haushalt 2022 sagte Geschäftsführer Seitschek: „Es ist sehr erfreulich, dass wir keine Rücklagenentnahme vornehmen mussten.“ Und er verwies auf das „schöne Spendenaufkommen“, mit dem die Bildungsarbeit unterstützt werde. Die mittelfristigen Aussichten seien allerdings „nicht so gut“, da aufgrund fehlender Kirchensteuereinnahmen bei der finanziellen Ausstattung des KBW mit Kürzungen zu rechnen sei. Die Kasse prüften Hedwig Englhart und Burghard Köppen, der dem KBW eine ausgezeichnete Kassenführung bescheinigte. Mitgliederbeiträge werden keine erhoben.

KBW-Vorsitzender Walter Müller versicherte den Anwesenden: „Wir unterstützen euch in jeder Beziehung“ und plädierte hinsichtlich des Programms: „Nehmt die Angebote an.“

Zu Beginn der Versammlung gab es einen geistlichen Impuls von Landkreisdekan Michael Bayer. Zu weiteren Kooperationspartnern und Unterstützern des KBW gehören unter anderem Christophorus Hospizverein, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Erding, Katholische Arbeitnehmerbewegung, Erziehungsgemeinschaft, Frauengemeinschaft, Landvolkbewegung und Katholischer Deutscher Frauenbund, Kolping, Kreiskatholikenrat, Pax Christi und Familienstützpunkte.

Infos zum Programm finden sich auf der Homepage www.kbw-erding.de, die Ina Herrmanns Handschrift trägt.

Vroni Vogel