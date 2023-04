Fraunberg: Bauwünsche, Markthalle, Seniorenarbeit

Groß war der Andrang auch bei der Maria Thalheimer Bürgerversammlung im Gasthaus Strasser in Oberbierbach. Interessenten an Freiflächen-PV Schulhaus schon wieder zu klein

Viele Zuhörer und viele Fragen in den Bürgerversammlungen

Von Friedbert Holz schließen

Wenn sich Wirtshaussäle in Bürgerversammlungen gut füllen, darf das als großes Interesse an der eigenen Gemeinde gewertet werden. Nicht nur beim Auftakt in Fraunberg waren viele Gäste, auch die Versammlungen in Grucking und Oberbierbach diese Woche waren zahlreich besucht. Dabei wurden einige Fragen und Sorgen laut.

Fraunberg – So steht das Thema Bauen ganz oben auf der Liste der Bürger. Bürgermeister Hans Wiesmaier sagte: „Das frühere Einheimischenmodell hat sich in seinem Prinzip stark verändert, denn es folgt nun einem Punktesystem. Dort kann jeder, der mindestens seit fünf Jahren hier lebt, Punkte gemäß einer EU-Vorschrift sammeln, auch wenn er oder sie nicht hier geboren ist. Damit soll möglichst vielen die Chance auf Bauland gegeben werden.“ Die viel diskutierten Bodenrichtwerte seien extrem abhängig von Zufallskäufen, auch von Leuten außerhalb der Gemeinde, hier bestehe wenig Einfluss durch die Verwaltung.

Was Gewerbegebiete angehe, verfolge Fraunberg schon seit längerem das Prinzip, auf genügend Bewerber zu warten, um dann ein neues Areal auszuweisen. Zur Frage eines Bürgers nach Photovoltaik auf Freiflächen sagte Wiesmaier, dass nach Möglichkeit zuerst die Dächer von Häusern und Hallen mit Solarpaneelen zu belegen seien. „Doch uns liegen bereits einige Anfragen für Freiflächen-Belegungen vor.“

Der Bürgermeister wurde auch um Aufklärung zur viel zitierten Markthalle in Fraunbergs Ortsmitte gebeten. „Hier könnte, auf dem Grundstück gegenüber unseres Gemeindezentrums, ein Gebäude entstehen, in dem vielfältige Interessen eine Heimat finden könnten: etwa ein Verkaufsraum für regionale Lebensmittel, ein Treffpunkt für alle Fraunberger, vielleicht sogar eine Arztpraxis.“ Es gebe noch keine konkrete Ideen für die Ausgestaltung, doch die Chance für ein gemeinschaftliches Projekt sei gegeben. Er freue sich diesbezüglich über rege Mitwirkung der Bürger.

„Zudem hat die Gemeinde auch das Jagerhaus erworben, um es als Begegnungsraum auszubauen, schließlich wollen wir zwischen Gemeindezentrum und Schloss keinen mehrstöckigen Wohnblock.“ Damit beantwortete er indirekt die Frage einer Frau nach mehr Seniorenbetreuung. „Wir als kleine Gemeinde sind zwar finanziell nicht in der Lage, ein eigenes Seniorenheim oder eine Betreuungstagesstätte zu bauen. Doch vielleicht ergibt sich in den bereits erwähnten Treffpunkten die Chance, für unsere älteren Mitbürger spezielle Angebote zu schaffen.“

Auch Flüchtlinge in der Gemeinde sind ein Thema, wozu sich ein Bürger aus Kemoding äußerte. Er betonte die große Bereitschaft zur Selbsthilfe und nannte konkrete Integrationsmaßnahmen, auch wenn die Unterbringung nicht immer ideal sei. Dazu Wiesmaier: „Tatsächlich ist die Zufälligkeit der Geflüchteten im Landkreis für uns Gemeinden nicht einfach, denn letztlich müssen wir die konkreten Probleme stemmen. Integration kann nur gut funktionieren, wenn auch die Situation dafür geschaffen ist.“ Trotzdem freue er sich, dass in einer Zeit hoher Anforderungen das Gemeinwesen bestens funktioniere, „denn das Normale ist momentan das Besondere“.

Es stelle sich zunehmend die Frage, ob in Zukunft kleine Dorfeinheiten überhaupt noch gewollt seien, ob eine 4000-Einwohner-Gemeinde noch Einfluss auf ihr eigenes Wohl nehmen könne. Immerhin würden immer mehr Wünsche und Notwendigkeiten einen kommunalen Haushalt an seine Grenzen bringen. „So kostet uns etwa der Unterhalt für das Kinderhaus, dessen Erweiterungsbau wir an Ostern beziehen, bereits 750 000 Euro im Jahr.“ Für die Offene Ganztagsschule in Maria Thalheim lägen bereits 98 Interessensbekundungen vor, das Schulhaus dort sei im übrigen „schon wieder zu klein“.

Auf die Frage eines Bürgers, wie viele Hunde es in Fraunberg gebe, konnte der Bürgermeister keine Antwort geben. Zwar half ihm ein Bauhof-Mitarbeiter mit der Aussage, dass die insgesamt 17 Kot-Tüten-Behälter in der Gemeinde „immer gut gefüllt“ seien, doch anscheinend nehmen es viele Besitzer von Vierbeinern nicht sehr genau mit der Beseitigung von deren Hinterlassenschaften.

In einem weiteren Punkt aber sorgte Wiesmaier für Klarheit: „Zwar habe ich über die Gemeinde hinaus viele Ämter. Doch auch ich habe erkannt, wo meine Grenzen liegen und möchte einige Aktivitäten daher reduzieren. Meine Aufgabe als Bürgermeister jedoch liegt mir auch nach 27 Jahren noch sehr am Herzen. Hier sehe ich weiterhin meine oberste Priorität.“