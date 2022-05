Bürgerversammlung in Maria Thalheim: Beim Wasser schlagen die Wellen hoch

In Maria Thalheim wird auf einheitliches Kanalsystem umgestellt – Bürger haben viele Fragen

Finale der diesjährigen Fraunberger Bürgerversammlungen: Nach Fraunberg und Reichenkirchen stand nun noch der ehemalige selbstständige Gemeindebereich Maria Thalheim im Gasthaus Strasser in Oberbierbach auf dem Programm. Diskutiert wurde auch in der dritten Versammlung heftig über Themen wie Abwasser, Hochwasser etcetera.

Oberbierbach/Maria Thalheim – Diskussionen löste die Aufgabe der Kläranlage mit dem künftigen Anschluss an den AZV Erdinger Moos aus. Derzeit wird das Thalheimer Abwasser nach Fraunberg gepumpt. Ortsurgestein Willi Auer fragte: „Wie sieht das dann künftig mit unserem Kanal-Mischsystem aus, das in Thalheim noch viele haben? Da läuft ja die dreifache Menge.“ Bürgermeister Hans Wiesmaier antwortete: „Derzeit trennen wir noch über Stauraumkanäle, aber das Wasserwirtschaftsamt wird kommen, um in Maria Thalheim auf ein einheitliches Kanalsystem umzustellen. Darauf müssen sich die betroffenen Haushalte einstellen.

Hans Lex, Ex-Gemeinderat, wollte wissen: „Wird über Gebühren oder Verbesserungsbeiträge abgerechnet, und wer entscheidet das? „Der Gemeinderat“, so Wiesmaier. „Und wie schaut’s aus, wenn der AZV künftig investiert? Sind wir auch dabei, oder?“, fragte Lex. Wiesmaier: „Wir kaufen uns für 1,6 Millionen beim AZV ein, deshalb zahlen wir auch für alle künftigen Verbesserungen mit.“ Sepp Obermeier regte an, die entstehenden Gase der Kläranlage sinnvoll zu nutzen und zu verwerten. „Das ist bei uns nicht möglich“, meinte Wiesmaier.

Zufriedener waren die Thalheimer beim Thema Wasserversorgung durch den künftigen Zusammenschluss mit dem Zweckverband Holzland. Das bringt laut Wiesmaier mehrere Vorteile: „Eine deutliche Erhöhung der Versorgungssicherheit, insbesondere im Katastrophen- oder Krisenfall, und Synergien durch eine gemeinsame Betriebsführung“. Die Wasserversorgung werde für die Zukunft verstärkt, bleibe aber in kommunaler Hand.

Sepp Angermaier aus Hainthal wetterte über teure Betonmauern beim Hochwasserschutz. Dafür lobte er das Prognosebeispiel der Hochwasseraufnahme in Kleinthalheim. „Bei dem Vorzeigeprojekt waren Leute mit Sachverstand am Werk, das ist rundum eine saubere Sache geworden“, sagte er. Genauso gehöre das bei den Gräben von Riding nach Baumberg und in Thalheim praktiziert und koste nicht die Welt, regte Angermaier an, wofür er Beifall erntete.

Wiesmaier versprach: „Wir versuchen bei den gefährdeten Bereichen, die Oberlieger zu entlasten und die Unterlieger noch mehr zu entlasten.“ Auer meinte noch: „Es wäre sinnvoll, wenn die Fachleute zuvor auch mal mit den Anliegern reden würden.“

Ein Erfolgsmodell ist die Grundschule mit Offenem Ganztag. „Derzeit haben wir 60 Schüler in vier Gruppen, demnächst brauchen wir sogar eine fünfte Gruppe bei der Mittagsbetreuung“, so Wiesmaier. Auch beim Klimaschutz sei man aktiv. „Das Schulhaus wird mit einer umweltfreundlichen Pelletheizung ausgestattet. Für moderne Lüftungsanlagen haben wir im Kinderhaus Fraunberg, der Schule Reichenkirchen und der Turnhalle Maria Thalheim insgesamt 1,68 Millionen Euro investiert“, berichtete der Bürgermeister. Zur Energieeinsparung werde man demnächst 90 000 Euro ausgeben für neue Straßenlampen.

Landrat Martin Bayerstorfer blickte auf Corona mit 250 000 Impfungen und 182 Toten. Von den aktuell 933 Ukraine-Flüchtlingen seien 550 bei Privatpersonen untergebracht, der Rest lebe in Unterkünften des Landkreises. 400 seien Kinder und Jugendliche, also unter 18 Jahre alt. 80 Prozent der Erwachsenen seien Frauen.

Thomas Obermeier