Wiesmaier will’s wieder wissen

Was fast jeder im Saal des Gasthauses Stulberger schon wusste oder zumindest ahnte, gab Rathauschef Hans Wiesmaier am Ende seines Vortrags in der Bürgerversammlung bekannt: „Ich höre nicht auf, ich kandidiere wieder bei der Kommunalwahl als Bürgermeister. Es ist zwar eine große Herausforderung, und ich werde es noch einmal probieren – aber nur mit euch.“ Er warb für Engagement in der Bürgerschaft: „Wer 2020 schwänzt, muss sechs Jahre schweigen.“

VON FRIEDBERT HOLZ

Fraunberg– Ein voll besetzter Raum zeugte aber bereits von großem Interesse der Bürger, die mit Fragen nicht lange zögerten. So wollte Uta Freiwald wissen, ob die Gemeinde Ultrafeinstaubmessungen unternehme und ob zeitnah ein Fußweg zum Waldspielplatz realisiert werde. Man überlege sich zusammen mit Wartenberg – der Markt hat bereits ein mobiles Messgerät angeschafft – eine Beteiligung, so Wiesmaier. Was den Weg zum Spielplatz angeht, liefen schon Gespräche mit Grundstückseigentümern – „aber es wird wohl nur ein Trampelpfad“.

Viele Sorgen ranken sich um die Staatsstraße 2082 durch den Ort. Franz Graser beklagte, dass zu viele mit Sand beladene Lastwagen den Ort kreuzten, zudem plädierte er für eine etwas längere Tempo-30-Zone. Elvira Stulberger wünschte sich einen sicheren Gehweg auch für Mütter mit Kinderwagen in Richtung Riding, und Franz Angermaier meldete lautstark seinen Unmut über den „unzumutbar schlechten Straßenzustand zwischen Fraunberg und Wartenberg“. Dazu meinte der Bürgermeister, dass die passierenden Laster vor allem die Straße verschmutzten, hier müsse nachgeforscht werden. Ein breiterer Gehweg sei dort wegen mangelnden Platzes derzeit nicht machbar, eine Ausweitung von Tempo 30 bei Ortsdurchfahrten sei schwierig in der Genehmigung. Für den schlechten Zustand der Staatsstraße sei nicht die Gemeinde, sondern der Freistaat zuständig.

Auf die Frage von Georg Obermaier, wie denn das Parkplatz-Problem am erweiterten Kinderhaus gelöst werden könne, brachte Wiesmaier eine temporäre Parkregelung ins Spiel – „das sollen auf keinen Fall Dauerparkplätze werden“. Zur Parksituation an der Strognstraße, laut Manfred Huber „so nicht akzeptierbar“, meinte Wiesmaier, dass zwar gelegentlich Kontrollen erfolgten, „doch eine Parküberwachung bleibt meist defizitär“.

Zuvor war auf die baulichen Veränderungen in den Ortsmitten Fraunbergs und Reichenkirchens eingegangen worden, die teilweise fast fertig, teilweise noch in der Planung seien. Zur Wohnungsknappheit meinte Wiesmaier: „Vor allem wirken sich hier gesteigerte Ansprüche aus. 2017 betrug der Bestand an Wohnfläche in Fraunberg 183 500 Quadratmeter. Beim Wohnbedarf von durchschnittlich 51 Quadratmetern ergaben sich so Wohnungen für rechnerisch 3598 Einwohner.“ Vor zehn Jahren sei der Bedarf noch um sechs Quadratmeter niedriger gewesen; bei gleicher Fläche hätten rechnerisch sogar 4078 Einwohner eine Wohnung gefunden. Wiesmaiers Fazit: „Der Begriff des Flächenfraßes ist nicht korrekt, Fläche wird nur anders genutzt, und Fraunberg liegt mit 8,7 Prozent Flächennutzung in der unteren Landkreis-Hälfte.“

Keinesfalls aber wolle die Gemeinde ihre kommunalen Flächen aus der Hand geben. „Wir wissen selbst am besten, was wir wirklich brauchen.“ Zudem gebe es in Altbeständen sogar noch eine Unternutzung.

Nachdem er Albert Daschinger aus Furthmühle für 40 aktive Jahre bei der Feuerwehr geehrt hatte (Bericht folgt), lobte er die Vereine und die Bürger für ihr großes Engagement: „Wir haben nicht umsonst einen Preis dafür bekommen, dass wir ein Ort für gutes Zusammenleben sind.“ Zum fast paritätischen Zahlenverhältnis der Geschlechter in der Gemeinde meinte er mit einem Lächeln: „Auch wenn wir Männer nicht immer Recht haben, so sind wir doch weiter in der Überzahl.“

Die Gemeinde in Zahlen:

Einwohner 3783 (1874 weiblich/1909 männlich); davon 436 ausländische Bürger aus 14 Nationen, stärkste Gruppe sind die Rumänen (75).

Größter von 42 Ortsteilen ist Fraunberg mit 740 Einwohnern, der kleinste ist Felben (2).

Geburten/Todesfälle: 54/33 Zu- und Wegzüge: 269/242

Konfessionen: 69,1 % katholisch, 5,4 % evangelisch, 25,4 % keine/sonstige Sozialversicherungspflichtige

Arbeitnehmer/Arbeitslose: 1635/25 151

Schüler in zwei Schulen (Reichenkirchen 77, Maria Thalheim 74)

Kinderhaus Fraunberg: 125 Kindergarten- und 32 Krippenkinder.

Ganztagsschule Maria Thalheim: 50 Kinder, davon 40 mit Mittagsverpflegung.

Haushalt 2018: 10,6 Millionen Euro (2019: 12,4).

Schuldenstand: 2,97 Millionen Euro Pro-Kopf: 786 Euro/Einwohner.

Investitionen: 818 000 Euro, davon 400 000 Euro für Straßen und 150 000 Euro für Schulen.

Gewerbesteuer: 1,07 Mio. Euro

Einkommensteuer: 2,38 Mio. Euro