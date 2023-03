Markthalle mitten in Fraunberg?

Bürgerversammlung

Von Friedbert Holz

Hans Wiesmaier trägt viele Ideen in die Fraunberger Bürgerversammlung, darunter eine Markthalle. Für den Radweg nach Erding gibt es Grünes Licht.

Fraunberg – Nach Krankheit und Reha ist Fraunbergs Bürgermeister Hans Wiesmaier zurück auf der politischen Bühne. In der ersten von drei Bürgerversammlungen im Gemeindegebiet im Gasthaus Stulberger bekannte er: „Ich bin froh, wieder vor Bürgern sprechen zu können.“ Versammlungen wie diese sind für Wiesmaier „wichtige Bausteine kommunaler Kommunikation, auch oder gerade in einer zunehmend digitalisierten Welt“.

Als eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre sieht er die Erneuerung der Abwasserentsorgung an. „Wir haben im Gemeinderat lange beraten und dann beschlossen, statt eines für die Gemeinde viel zu teuren Neubaus unserer Kläranlage uns dem Abwasserzweckverband Erdinger Moos (AZV) in Eitting anzuschließen. Damit haben wir dann eine gute Wirtschaftlichkeit, die Verträge dazu sind bereits unterzeichnet.“ Allerdings, so Wiesmaier, müsse dafür eine rund neun Kilometer lange Leitung von Fraunberg nach Eitting gebaut werden. Auch werde ein Pumpwerk bei Berglern dafür notwendig. Die Gesamtkosten liegen laut Wiesmaier bei rund sieben Millionen Euro, der staatliche Zuschuss bei etwa 1,3 Millionen Euro. „Eine Gebührenerhöhung ist also wohl nicht zu vermeiden.“

Auch führt die Gemeinde Gespräche mit dem Wasserzweckverband Holzland, um diesem beizutreten. Zwar sei Fraunberg über die Berglerner Wassergruppe gut versorgt, doch der zusätzliche Vertrag erhöhe die Versorgungssicherheit erheblich, meinte der Gemeindechef.

Was die Gewinnung von Strom angeht, die laufend über das Energie-Monitoring verfolgt werden könne, stehe die Gemeinde sehr gut da: „Wir sind hier eigentlich autark.“ Dennoch gelte es, nach weiteren Flächen für Photovoltaik zu suchen, um Interessenten Angebote unterbreiten zu können. „Ein solches Standortkonzept haben wir erstellen lassen, jedoch bleibt von den theoretisch 1,8 Hektar wohl nicht viel nutzbar“, so Wiesmaier.

Weitere „größere Baustellen“ sieht er bei der Anlage von Retentionsflächen, um im Fall von Starkregen Wassermengen auffangen zu können. So wurde zum Beispiel für Vorderbaumberg die Simulation eines Sturzflut-Managements entwickelt, das auf die dort bekannten Probleme eingeht. „Wir werden zeitnah mit den Anliegern Gespräche führen, raten aber auch zum Selbstschutz“, sagte Wiesmaier.

Als interessantes Projekt sieht er ein rund 2000 Quadratmeter großes Grundstück der Gemeinde am St.-Michael-Weg in Reichenkirchen. Dort, im neuen Baugebiet, könnte man im Geschossbau Wohnungen anbieten, sofern Bauwerber interessiert sind. Träger wäre dabei die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises. In einem weiteren Gewerbe- und Mischgebiet bei Pillkofen kommt es demnächst zur Aufteilung möglicher Parzellen, dort soll auch der neue Bauhof entstehen.

Und schließlich gibt’s unterschiedliche Pläne für die Gestaltung der Mitte Fraunbergs: Hier könnte gegenüber dem Gemeindezentrum eine Markthalle für regionale Anbieter gebaut werden, auch fehlen noch finale Ideen für die Nutzung des Jagahauses.

Ebenfalls offen ist laut Wiesmaier der weitere Breitbandausbau. Nachdem ein zunächst sehr aktives Unternehmen sein Angebot zur kostenlosen Umsetzung für die Gemeinde zurückgezogen hatte, wartet Fraunberg auf neue Optionen. Dafür scheint sich beim Radweg Tittenkofen–Erding etwas zu bewegen: Unabhängig vom Bau der Nordumfahrung soll diese Verbindung nun zeitnah gebaut werden.

Die Bürger stellten kaum Fragen. Einer wies darauf hin, dass die Beschilderung des Panoramawegs nicht mehr aktuell sei. Ein anderer forderte die bessere Räumung der gemeindlichen Waldwege. Und für den Spielplatz der Gruckinger Flüchtlinge wird neuer Sand gewünscht.