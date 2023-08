„Das Aufhören will gut überlegt sein“

HALBZEIT-BILANZ Hans Wiesmaier über Fraunbergs Ziele und das mögliche Ende seiner Amtszeit

Von Friedbert Holz schließen

Gut die Hälfte der Wahlperiode ist vorbei. Höchste Zeit also, mit Fraunbergs Bürgermeister Hans Wiesmaier Halbzeit-Bilanz zu ziehen.

Fraunberg – „Was ich mache, mache ich mit voller Kraft. Dabei hat die Arbeit für die Gemeinde oberste Priorität.“ Dieses Motto von Hans Wiesmaier, dem Bürgermeister von Fraunberg, gilt ihm zufolge schon seit 1990. Damals kam er, gerade mal 29 Jahre jung, neu ins Gemeinderatsgremium. Inzwischen steht der 62-Jährige ihm in fünfter Amtsperiode vor, blickt durchaus zufrieden nicht nur auf die vielen Jahre in der Kommunalpolitik zurück, sondern hat auch noch bis 2026 einiges vor. Und vielleicht sogar darüber hinaus?

„Es ist schön für mich zu sehen, wie in den Jahren unser Gemeinderat zusammengewachsen ist, aus den drei Wählergemeinschaften der Teilorte sowie den Grünen. Wir pflegen ein sehr konstruktives Miteinander, es herrscht großes Vertrauen, jede Meinung wird wertgeschätzt“, zieht der Rathauschef eine Halbzeit-Bilanz nach mittlerweile gut drei Jahren der laufenden Wahlperiode. Politisches Arbeiten kann seiner Meinung nach aber nicht nach künstlichen Zeiträumen ablaufen, sondern müsse „auf Bedarfe über Wahlperioden hinaus reagieren“.

Oft fehlt die Zeit für den Austausch

Er sieht inzwischen zwei gegenläufige Trends: Zum einen sei die Endlichkeit finanzieller und personeller Ressourcen deutlich spürbar, auf der anderen Seite wachse aber der Glaube in der Gesellschaft, alles einfordern zu können. „Das ist selbst mit einem herausragenden Verwaltungsteam wie hier nicht darstellbar. Denn wir haben uns nicht nur Themen vorgenommen, die schlicht notwendig sind, wir wollen auch generell Sinnvolles umsetzen. Was uns aber vor allem fehlt, ist Zeit, um etwa mit Bürgerinnen und Bürgern in Ruhe reden zu können. Unsere Welt fordert mehr Erklärungen als früher, viele fühlen sich doch überfordert.“

Zweimal Zweckverband

Trotzdem sei in der ersten Hälfte dieser Amtsperiode vieles angestoßen worden. Vor allem, was die Infrastruktur von Wasser und Abwasser angeht, ist die Gemeinde aktiv: Der Anschluss Fraunbergs an den Abwasserzweckverband Erdinger Moos, für den demnächst der Vertrag zur Verbindungstrasse über Berglern nach Eitting ansteht – „bis 2026 sollte das Projekt fertig sein“. Auch der Anschluss des Wasserzweckverbands Holzland mit dem Teilort Maria Thalheim ist unterschriftsreif.

Neue Ortsmitte und größeres Kinderhaus

„Darüber hinaus haben wir in Reichenkirchen eine sehr ansprechende neue Ortsmitte geschaffen, haben unser Kinderhaus St. Florian auf nun zehn Gruppen erweitert. Und wir sind stolz darauf, dort jetzt auch einen Familienstützpunkt anbieten zu können. Das ist schon eine Herzensangelegenheit von uns.“ Fraunberg hat sich schon seit längerem der Zukunftswerkstatt Kommunen angeschlossen, einer kreativen Bundesinitiative. Sie bietet eine Art Monitoring, bringt Ideen.

Arbeit anWärmekonzepten

Für die zweite Hälfte der Amtsperiode sieht der Bürgermeister vor allem die energetische Situation als Herausforderung. „Wir arbeiten zum Beispiel an neuen Quartiers- und Wärmekonzepten, haben in unsere Schulhäuser moderne Lüftungsanlagen eingebaut, werden demnächst unsere Straßenbeleuchtung auf LED umstellen, sind stromtechnisch bereits autark.“ Für die Fraunberger Schulfamilie soll es im November eine Klausur geben, in der Ansätze für die Zukunft des kommunalen Bildungssystems erörtert werden. „Es ändert sich was in der Gemeinde, unsere Bürgerschaft bringt sich immer mehr ein, wir müssen auf die neuen Anforderungen in der Gesellschaft reagieren.“

Jagahausund Markthalle

Darunter falle auch eine Potenzial-Analyse für das Jagahaus, das zu einem Kommunikationstreff ausgebaut werden soll, sowie zu einer Markthalle in der Ortsmitte, um dort vor allem regionalen Lebensmittelanbietern eine attraktive Verkaufsplattform anzubieten. Wiesmaier stellt aber auch die Frage nach der Wertschöpfung: Woher soll denn das Mehr an Geld kommen, wie sollen alle Bedarfe finanziell kompensiert werden? „Zwar sind wir hier bekannt als routinierte Spezialisten auf der Suche nach staatlichen Fördermitteln“, freut sich der Bürgermeister. Doch mittlerweile seien diese Programme sehr aufwendig geworden, allein für die Beschäftigung damit könne er zwei Leute mehr gebrauchen.

Nach gesundheitlichem Rückschlag kürzertreten

Für sich persönlich hat er eine gewisse Bereinigung seiner vielen Tätigkeiten beschlossen. „Nach einer doch einschneidenden gesundheitlichen Negativerfahrung habe ich den Vorsitz des Gemeindetags an meinen Nachfolger Stefan Haberl aus Taufkirchen abgegeben. Er macht seine Sache sehr gut. Auch im Fraunberger Rathaus haben wir ihn in seiner fachlichen Qualifikation und seiner Eigenschaft als Brückenbauer zwischen den Menschen sehr geschätzt. Auch um den stellvertretenden Kreisvorsitz bei der CSU kümmern sich nun andere“, sagt Wiesmaier.

Er habe sich nach seinem Rückschlag wieder gut erholt, versuche, ein etwas bewussteres Leben zu führen, will aber (noch) nicht über ein Ende seiner Amtszeit sprechen. „Selbst das Aufhören will gut überlegt sein, zu gegebener Zeit werde ich mich mit dem Für und Wider in Ruhe auseinandersetzen. Eine solche Entscheidung kommt nicht über Nacht. Sicher ist hingegen, dass meine Familie immer an erster Stelle stehen wird, die mir auch in schweren Tagen zur Seite stand.“