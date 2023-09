Fraunberger Bauernmarkt feiert Premiere

Teilen

Das Bauernmarktteam der Gemeinde Fraunberg hofft auf eine gute Resonanz des neuen Angebots bei den Bürgern. Das Bild zeigt (v. l.) 3. Bürgermeisterin Anni Gfirtner, 2. Bürgermeister Hans Rasthofer, Gemeinderätin Maria Pfeil, Bürgermeister Hans Wiesmaier und Gemeinderätin Traudl Fischer vor dem Markt-Plakat. Vom Team fehlt auf dem Foto Gemeinderat Simon Selmeier. © Thomas Obermeier

In Bockhorn hat sich der Bauernmarkt mittlerweile längst etabliert, kürzlich hat er sich mit einem ersten Termin aus der Sommerpause zurückgemeldet. Auf ein ähnliches Erfolgsmodell hofft man nun auch in Fraunberg: Groß ist die Vorfreude auf den ersten Bauernmarkt in der Gemeinde.

Fraunberg – „So schmeckt Heimat“, wird geworben auf einem extra für die Premiere entworfenen Bauernmarkt-Logo. Frisches Fleisch, Eier, Käse und Wurst, Obst und Gemüse sowie Backwaren, Floristik und noch einiges mehr können die Bürger dann vor Ort einkaufen. Am Samstag, 16. September, fällt der Startschuss für das monatliche Angebot.

Die Idee dazu hatten die drei Gemeinderätinnen Anni Gfirtner, Traudl Fischer und Maria Pfeil. Organisiert hat den Bauernmarkt seit Monaten die dafür gegründete Projektgruppe Bauernmarktteam. Unter dem Dach des Gemeindezentrums am Rathausplatz bieten ab kommendem Wochenende über zehn Erzeuger aus der Region von 8 bis 12 Uhr ihre selbst- produzierten Waren an. Die Bürger haben nun die Gelegenheit, jeden dritten Samstag im Monat vor ihrer Haustür einzukaufen. Damit überschneidet man sich terminlich auch nicht mit den Wartenberger Nachbarn, wo es jeden zweiten Samstag im Monat auf dem Marktplatz regionale Waren gibt.

„Wir schaffen für Direktvermarkter aus dem Umland neue Absatzmöglichkeiten und unseren Bürgern Einkaufsmöglichkeiten für frische und regionale Produkte. Kurze Wege vom Produzenten zum Kunden und vom Markt nach Hause sparen Energie und überflüssiges Verpackungsmaterial.

Das bedeutet gelebte Nachhaltigkeit“, sagt Gfirtner, 3. Bürgermeisterin und treibende Kraft hinter dem Projekt. Der Markt solle ein Treffpunkt sein für Menschen, die Qualität und Frische aus der Region schätzten, oder die einfach in gemütlicher Atmosphäre ein Stück Torte, einen Kiache oder Kaffee genießen und dabei Nachbarn und Bekannte auf einen Ratsch treffen wollten.

Die Eröffnung des Marktes um 9 Uhr übernimmt Bürgermeister Hans Wiesmaier, musikalisch umrahmt wird das Ganze von den Thalheimer Jagdhornbläsern.

Einer der Anbieter ist der Hofladen der Foracher Landwirtsfamilie Pfanzelt (v. l.): Bartholomäus, Lena, Barbara, Brigitte und Barthe Pfanzelt. © Thomas Obermeier

Unter dem Aufgebot der Anbieter (siehe unten) vertreten ist auch die Landwirtsfamilie Pfanzelt aus Forach. Sie bietet aus dem autarken, mobilen Hühnerstall Freilandeier, selbst gemachte Eiernudeln, Käse aus hofeigener Milch, Butter, Mozzarella und weitere Milchspezialitäten der Molkerei Jäger, Kartoffeln aus Eigenerzeugung, regionale Fleisch- und Wurstspezialitäten vom Strohschwein, Grillwürstl, Grillkäse sowie verschiedene Leberkashupferl und Currywurst aus dem Glas an. Saisonbedingt gerade auch Kürbisse. Zudem gibt’s Honig von der Imkerei Ulrich aus Großhündlbach.

Nächste Termine:

Samstag, 21. Oktober

Samstag, 18. November

jeweils von 8 bis 12 Uhr am Rathausplatz in Fraunberg

Die Anbieter:

Hofladen Pfanzelt, Fraunberg

Wildspezialitäten Eberl, Fraunberg

Labertaler Weiderind, Rottenburg/Labertal:

Geflügelhof Graf, Steinkirchen:

Vinothek Auszeit – Wein & Fein, Fraunberg

Backstube im Tal, Fraunberg

Hofladen Stemmer, Monika und Georg, Niederding

Haider Brigitte, Fraunberg (Schmuck, Handarbeit)

Bleamal-Zeig Wiesheu, Langengeisling

Doislhof Pretzen, Erding

Thalheimer Bastelstube, Fraunberg

Monika Häusler, Altenerding (Met, Honig etcetera)

BBV-Landfrauen, Gemeinde Fraunberg

Thomas Obermeier