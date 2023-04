Die Fraunberger Lesepatinnen

Von: Friedbert Holz

Teilen

Alle an einem Tisch: Die Fraunberger Lesepatinnen mit dem Organisationsteam am Tischende (v. l.): Anni Gfirtner, Klaus Zeitler und Hans Wiesmaier. © Raphael Hackl

Hocherfolgreiche ist ein neues Projekt an der Grundschule. Ehrenamtliche Lesepatinnen helfen dort Mädchen und Buben mit Leseschwäche. Eltern und Rektorin in Fraunberg sind begeistert.

Fraunberg – Einfach schnell und unkompliziert das Lesen lernen, ist nicht jedeskinds Sache. Manche Mädchen oder Buben tun sich schwer. Wertvolle Hilfe leistet bei diesen Startproblemen ein Projekt an der Grundschule. Kindern, die zum Schuljahresbeginn noch deutliche Leseschwächen gezeigt haben, werden vom neuen Lesepaten-Projekt wirkungsvoll unterstützt, wie bei einem ersten Erfahrungsaustausch mit elf Lesepatinnen im Gemeindezentrum deutlich wurde.

Mit dabei waren auch Schulleiterin Gisela Leitsch, Bürgermeister Hans Wiesmaier sowie Klaus Zeitler als Berater des Modellprogramms Zukunftswerkstatt Kommunen (ZWK) und Anni Gfirtner vom Gemeindeentwicklungsverein. Die Gemeinderätin und 3. Bürgermeisterin hatte dieses Projekt nach der Pandemie neu angestoßen und die Akteure zusammengebracht.

Gfirtner berichtete beim Treffen von begeisterten Rückmeldungen seitens der Eltern. Auch Rektorin Leitsch war voll des Lobes für das neue Projekt: „Wir haben bei einigen Kindern mit Leseproblemen durch die Initiative der elf Lesepatinnen bereits große Fortschritte feststellen können.“ Alle Projektverantwortlichen zeigten sich auch begeistert über die große Resonanz der Aktion in der Gemeinde. Denn mittlerweile sind eben besagte elf Lesepatinnen im Einsatz, denen die Arbeit mit den Kindern großen Spaß bereitet.

Einmal die Woche kommen die Patinnen in der Schule für eine Schulstunde vorbei. Sie kümmern sich –ehrenamtlich – immer um das gleiche Kind, üben mit diesem das Lesen. Gezielte Betreuung unter vier Augen, mit einer Bezugsperson. Eine Patin berichtete beim Treffen im Gemeindezentrum, dass sie spontan Bücher – wie etwa „Robinson Crusoe“ von Daniel Defoe – angeschafft habe und diesen Roman über das Schicksal eines Schiffsbrüchigen mit ihrem Lesepatenkind lese. Für die Patinnen kann das Lesen also auch selbst spannend sein, was die Geschichte angeht.

Die positive Stimmung, die über das Projekt transportiert wird, ist ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung in der Gemeinde, merkte Zeitler aus Rottenburg an der Laaber an. Er berät schon seit längerem die Gemeinde im Rahmen des Modellprogramms Zukunftswerkstatt Kommunen, an dem insgesamt 40 Gemeinden in Deutschland teilnehmen (wir berichteten). „Hier treffen sich Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, die sonst gar nichts miteinander zu tun gehabt hätten. Das sorgt für zusätzliche Belebung, die in vielen ländlichen Gemeinden immer mehr verschwindet, weil viele Aktivitäten nur noch im Privaten stattfinden“, sagte Zeitler.

Bei dem Treffen wurden auch neue mögliche Projektbausteine angesprochen. So hat die Schule mittlerweile viele neue Bücher gekauft, die für alle Patinnen zur freien Verfügung stehen. Auch die neu angeschafften Tretroller rufen große Begeisterung hervor. Damit können sich die Kinder vor dem Lesen austoben und sind danach wieder deutlich lern- und aufnahmefähiger.

Die Lesepatinnen berichteten, dass sich in ihren Bekanntenkreisen durchaus weitere Interessierte für diese ehrenamtliche Hilfe gemeldet hätten. Und Bürgermeister Wiesmaier merkte an, dass es über die Schulhäuser hinaus weitere Räume gebe, auf die Lesepatinnen bei Bedarf zurückgreifen könnten: „Wir bringen uns hier gern mit ein, denn dieses Projekt trägt wesentlich dazu bei, dass wir eine lebendige Gemeinde bleiben“, meinte er.