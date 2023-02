Die Fraunberger Naturkinder

Lehrreicher Ausflug in den Wald ist eine Idee des Familienstützpunktes

Von Friedbert Holz schließen

Auch wenn die Temperatur um den Gefrierpunkt pendelt und Eis den leicht ansteigenden Waldweg gegenüber der Ortschaft Bergham bedeckt: Die rund 20 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren haben viel Spaß, sie sammeln Stöcke aus dem Unterholz, finden Tannenzapfen. Und sie hören genau zu, was ihnen Martina Brandl vom Familienstützpunkt über den Wald und seine Tiere erzählt. Sie sind die erste Gruppe der sogenannten Naturkinder.

Maria Thalheim – Vom Parkplatz am Badeweiher sind sie den kurzen Weg zum Waldrand herauf gegangen, begleitet von ein paar Müttern, die in weiser Voraussicht auch etwas Proviant dabei haben. Wer sich im Wald bewegt und dort arbeitet, braucht auch eine kleine Stärkung. Erst aber versammeln sich die Kinder um Martina Brandl, im Hauptberuf Erzieherin im Kinderhaus St. Florian in Fraunberg. Sie hat gerade ein Fernstudium beendet. Nach bestandener Prüfung darf sich die 33-jährige Mutter von zwei Kindern Fachkraft für Familienzentren nennen.

Brandl engagiert sich im Fraunberger Familienstützpunkt im Gemeindezentrum, der irgendwann ins Kinderhaus umziehen soll. Im Stützpunkt wurde ein neues Programm entwickelt, eben die Naturkinder, mit dem Ziel, dass schon die Kleinsten in der Gemeinde den Wald altersgerecht erleben.

„Bevor wir in den Wald gehen, starten wir mit einem Gedicht“, schlägt Brandl vor, die Kinder sprechen ihr die Reime brav nach. Nach der Ermahnung, nur herumliegendes Holz mitzunehmen und nichts von den Bäumen abzureißen, macht sich die kleine Truppe erwartungsvoll auf den Weg und hält an einer großen Weggabelung.

Jetzt wird ein Kreis gebildet, die Erzieherin holt eine Handpuppe aus ihrem Rucksack. Es geht um das Eichhörnchen, das sie nun vor den Kinderaugen bewegt und über seine Lebensweise berichtet. Dabei erfahren die Kleinen, dass das possierliche Tierchen mit seinem buschigen Schwanz flink von Ast zu Ast springen kann, im Winter aber kaum zu sehen ist. Denn es hat sich längst einen Vorrat an Nüssen in seinem Bau angelegt. „Der heißt Kobel“, weiß eines der Kinder, zum Erstaunen der anderen.

Nun, schlägt Brandl vor, wäre es doch schön, auch einen solchen Kobel zu bauen. Mit großem Eifer strömen die Kinder ins Unterholz, bringen allerlei Äste, gar kleine Stämme, bis sich bald ein stattlicher Haufen ergibt. Doch davon, spinnt Brandl den Faden weiter, könne ein Eichhörnchen noch nicht leben: Es braucht Nüsse. Tatsächlich hat sie einen ganzen Sack voll dabei, verteilt ihn an die Kinder, die sie nun im Wald verstecken sollen. „Mal sehen, ob ihr sie nachher auch alle wiederfindet. Wenn nicht, geht’s euch wie den Eichhörnchen. Die vergessen ab und zu auch ihre diversen Verstecke“, macht sie der Runde Mut. Und sie hat sogar einen Nussknacker dabei, denn die Nüsse, die gefunden wurden, wollen ja auch gemeinsam verzehrt werden. Schnell sind fast zwei Stunden vergangen, bis der Rückweg angetreten wird.

Der Besuch im Wald war ein voller Erfolg, alle sind glücklich – nicht zuletzt Brandl: „Wir wollen dieses Erlebnis natürlich immer wieder Kindern und auch Jugendlichen anbieten, je nach Altersgruppe mit verschiedenen Elementen und Herausforderungen. Denn so können Heranwachsende zusammen in der Natur kreativ sein, bei Geschichten und Aktionen etwas lernen und Erfahrungen sammeln, die sie in unserer technischen Welt kaum mehr kennen.“

Auf der Gemeinde-Homepage und im Amtsblatt sollen künftige Aktionen angezeigt werden, Infos gibt’s auch per E-Mail an den Familienstützpunkt, naturkinder.fsp-fraunberg@freenet.de.