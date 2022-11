Fraunberg: Ein besonders familiärer Martinsumzug

Kinderhaus feiert heuer erstmals an drei Tagen, aufgeteilt in kleinere Gruppen

Dass man schon einen Tag vor St. Martin, also dem 11. November, mit dem Umzug unterwegs ist, ist in vielen Kinderhäusern Usus. Besonders früh dran war man nun in der Fraunberger Kita St. Florian, wo der erste Umzug bereits am Mittwoch, zwei Tage vorher, stattfand.

Fraunberg – Am heutigen Freitag ist der Namenstag von Martin von Tours. Er war ein römischer Soldat, der vor mehr als 1600 Jahren lebte. Einer Legende nach traf er in einer kalten Nacht auf einen frierenden Bettler. Da er weder Brot noch Geld dabei hatte, zerteilte er mit dem Schwert seinen warmen Mantel und gab eine Hälfte dem Bettler. Später soll Jesus in Martins Traum erschienen sein, der die Tat als Zeichen der Nächstenliebe lobte. Martin wurde Bischof im französischen Tours. Er wurde heilig gesprochen und berühmt für seine guten Taten. Für Christen ist er der Schutzpatron der Armen.

Das Kinderhaus St. Florian feiert das Martinsfest nun erstmals an drei aufeinanderfolgenden Abenden, verteilt auf die Gruppen. „Das ist familiärer“, findet Kinderhausleiterin Anita Steinbichler.

Bereits am Mittwoch um 17 Uhr trafen sich am Spielplatz in der Sifridus-Siedlung die Schnecken-, Maulwurf- und Bienengruppe zum Martinsspiel mit ihren Eltern, Geschwistern sowie mit Omas und Opas. Am Donnerstag feierten die Käfer- und Schmetterlingsgruppe, und am heutigen Freitag geht’s mit der Spatzen- und Eichhörnchengruppe weiter.

Stellvertretende Kinderhausleiterin Veronika Wegmann und Patricia Pfanzelt vom Elternbeirat führten durchs Programm. Es wurden Martinslieder gesungen, Steffi Gruschka vom Elternbeirat las die Geschichte vom Heiligen. Beim Martinsspiel mimte Vanessa Wolfram den Heiligen auf Pony Twenny, der geteilte Mantel und Brot erfreuten die frierende Bettlerin Julia Pfaffelmoser vom Elternbeirat.

Danach zog der Tross, von Martin und Pferd angeführt, mit Laternen und Martinslieder singend zum Kinderhaus, wo der Elternbeirat Punsch, Brezen und Martinsgänse bereitgelegt hatte. Die Kleinsten, die Krippenkinder, feiern dann am Montag im Krippengarten im kleinen Rahmen mit den Eltern. Die Fraunberger Feuerwehr hatte rund um das Kinderhaus für einen sicheren Verlauf des Umzugs gesorgt.

von Thomas Obermeier