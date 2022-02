Ein Bücherschrank für alle Fraunberger

Stolz auf den ersten öffentlichen Bücherschrank in der Gemeinde sind (v. l.) Gemeinderätin Traudl Fischer, 2. Bürgermeister Hans Rasthofer, Kulturbeauftragte Anni Gfirtner, die gleich mal ein paar Bücher spendiert hat, Büchereileiterin Michaela Lehner, Soziologe Dr. Klaus Zeitler, Schreiner Moritz von Fraunberg, Bürgermeister Hans Wiesmaier und Schreinermeister Bernhard Streinz. Gemeinde will attraktiv bleiben © Obermeier

Die Fraunberger Lesefreunde dürfen sich freuen: Am Rathausplatz steht ab sofort ein Bücherschrank.

Fraunberg – Entworfen und gebaut hat ihn der 22-jährige Schreinerlehrling im dritten Ausbildungsjahr, Moritz von Fraunberg. Nun war offizielle Inbetriebnahme.

Das wasserdichte, aus Lärchenholz geschreinerte Schrankerl mit zwei Glastüren kann bis zu 80 Bücher fassen und ist für alle zugänglich. Das Ganze ist Teil des geförderten Bundesprojekts „Zukunftswerkstatt Kommunen – Attraktiv im Wandel“ (wir berichteten).

Unterstützung bekam der Azubi von seinem Ausbildungsbetrieb, der Schreinerei Westermaier aus Kleinthalheim, die auch die Materialkosten von etwa 400 Euro übernahm. Fachliche Hilfe beim 60-stündigen Bau erhielt von Fraunberg von seinem Ausbildungsmeister Bernhard Streinz. Die Bürger können nun Bücher hineinstellen oder auch mitnehmen, „so dass künftig ein reger Bücheraustausch in der Gemeinde entsteht“, sagt von Fraunberg.

Bürgermeister Hans Wiesmaier dankte ihm für sein Engagement mit einem Gemeinde-Regenschirm und freute sich, „dass die Jungen in der Gemeinde einen neuen Weg möglich machen“. Von den anwesenden Ehrengästen gab es Applaus.

„Der Schrank ist nicht unbewusst hier am zentralen Ort, wo wir Bayern-WLAN haben. Er soll keine Konkurrenz zur bestehenden Gemeindebücherei in Reichenkirchen sein, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert“, stellte Wiesmaier klar.

Büchereileiterin Michaela Lehner sagte dazu: „Wir sind nach wie vor gefragt, wie immer. Es gibt viele Leute, die lieber noch ein Buch in die Hand nehmen als elektronische Geräte. Es ist schön, wenn wir in einer Kultureinrichtung nicht im Wettbewerb stehen, sondern uns ergänzen.“ Lehnert bot sogar an, ab und zu ein Buch einzustellen „für eine Bücherei im Miteinander“.

Hans Rasthofer, Vorsitzender des Gemeindeentwicklungsvereins, freute sich, dass sich die neue und bereits bewährte Projektgruppe Klimainitiative Fraunberg seinem Verein angeschlossen habe. Von Fraunberg engagiert sich übrigens auch dort.

Soziologe Dr. Klaus Zeitler, der die Gemeinde seit 20 Jahren bei ihrer Entwicklung schon begleitet, berichtete vom Zukunftswerkstatt-Programm des Bundesministeriums für Familien, Frauen, Senioren und Jugend. In den kommenden drei Jahren werde die Gemeinde mit 40 000 Euro jährlich unterstützt, um sich fit zu machen für den demografischen Wandel. Dieser habe „Auswirkungen auf fast alle Bereiche und ist deshalb eine zentrale Aufgabe für jede Kommune, um nachhaltig attraktiv zu bleiben“, meinte der Soziologe.

Der Grundgedanke, dass junge Menschen die Initiative übernehmen, habe mit der Klimainitiative und nun mit dem Bücherschrank „genial funktioniert“, befand Zeitler. „Das heute ist keine Konkurrenzveranstaltung, sondern ein guter Start für ein neues Miteinander, das wir in Fraunberg ankurbeln wollen.“ THOMAS OBERMEIER