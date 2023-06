Ein Kommunalunternehmen für Fraunberg

Gemeinderat ist einstimmig dafür, die Idee voranzutreiben – Experte erklärt die Vorteile

Von Friedbert Holz schließen

Über 300 so genannte Kommunalunternehmen gibt es bereits in Bayern, jetzt hat auch der Gemeinderat Fraunbergs grundsätzliches Interesse an einer solchen Idee signalisiert.

Fraunberg - Der Sinn: Hat eine Kommune nicht ausreichend Kapazitäten bei Finanzen oder Personal, um eines oder mehrere Projekte umzusetzen, kann ein Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts die Lösung dafür sein.

Gemanagt wird diese kommunale Tochter schon seit 1992 von einem unabhängigen Partner der Kommunen, vom Kommunalunternehmen für Bayern (KFB) mit Sitz in Reuth bei Erbendorf. Einer seiner Experten, Robert Rüger, erklärte Fraunbergs Gemeinderäten in ihrer Sitzung am Dienstag, wie ein Kommunalunternehmen (KU) funktionieren kann.

„Weil das Innenministerium in Bayern vermeiden wollte, dass in Gemeinden eigene GmbHs für spezielle Aufgaben gegründet werden, kam schon vor vielen Jahren die Idee der Kommunalunternehmen auf“, erklärte Rüger. „So können Pflichtaufgaben einer Kommune auf diese kommunale Tochter übertragen werden. Dieses Unternehmen arbeitet wie ein privater Unternehmer in der freien Wirtschaft, ermöglicht Kommunen höchstmögliche Flexibilität und kann Gewerke für Projekte bis zum Schwellenwert der Europäischen Union in Höhe von maximal 5,3 Millionen Euro netto vergeben.“

Das, so Rüger weiter, erspare den Gemeinden Kosten für eine Ausschreibung und ermögliche, dass regionale Betriebe bei der Vergabe von Arbeiten berücksichtigt werden. Besonders interessant sei dabei die jeweils „haushaltsferne Finanzierung“, ideal vor allem bei kostenrechnenden Einrichtungen wie etwa der Wasser- oder Abwasser-Versorgung.

Ein mögliches Projekt steht demnächst in Fraunberg an, da sich die Gemeinde anstelle eines Kläranlagen-Neubaus nun dem Abwasserzweckverband Erdinger Moos (AZV) anschließt (wir berichteten). „Dann“, so Rüger, „greift ein Sondervermögen-Modell. Über einen Vertrag zwischen der Gemeinde und unserer Gesellschaft wird ein Projekt finanziert, ohne dass der reguläre Haushalt einer Kommune belastet wird. Dazu nimmt die KFB Geld über Banken auf, das letztlich von der jeweiligen Gemeinde wieder zurückgezahlt wird“. Jedoch könnten in einem Kommunalunternehmen Zinsen umgelegt werden, „während sie bei der Finanzierung über einen Verwaltungshaushalt an die Bank gehen und damit quasi weg sind“, so Rüger.

Ein KU kann auch Bau- oder Erschließungsträger sein, samt der kompletten Finanzierungsfunktion. Mögliche Fördermittel des Staates sind weiter möglich, sie werden an das KU nehmen weitergeleitet. „Sobald der jeweilige Zweck für ein KU erfüllt ist, kann es auch wieder aufgelöst werden“, erklärte Rüger.

Sollte sich Fraunberg zur Zusammenarbeit mit der KFB entscheiden, müsste ein Satzungsbeschluss erfolgen, samt Bekanntmachung und Anzeige bei der zuständigen Rechtsaufsicht. Dann wären ein Verwaltungsrat zu gründen und eine Geschäftsordnung zu erlassen, schließlich muss noch ein Vorstand berufen werden, der aber laut Rüger „unter der vollen Kontrolle des Gemeinderats steht“.

Dafür fallen Kosten an: Pro Jahr sind etwa 10 000 bis 12 000 Euro anzusetzen, die sich in einmalige Gründungskosten, laufende Buchhaltung, Wirtschaftsplan und Jahresabschluss aufteilen. Aber auch die Wirtschaftsprüfung mit einem Testat fällt darunter. An laufenden Kosten stehen schließlich eine Vorstandsvergütung, Aufwandsentschädigungen für den Verwaltungsrat sowie Versicherungen und Sachaufwand an.

Der finale Entschluss, ob ein KU gegründet wird, steht trotz der einstimmigen Willensbekundung des Gemeinderats noch aus. „Wir wollen aber die Empfehlung dafür vorantreiben, mögliche Details zu einem Vertrag sollten im dritten Quartal möglich sein“, gab Bürgermeister Hans Wiesmaier eine vorsichtige Prognose für das weitere Vorgehen.