Fraunberger Energiemonitoring: Den Strom stets im Blick

Von: Friedbert Holz

Beim Start des Energiemonitors waren dabei (v. l.): Zweiter Bürgermeister Hans Rasthofer, Bürgermeister Hans Wiesmaier, Tobias Brockel (Kommunalbetreuer der Bayernwerk Netz GmbH), Klaus Zeitler (Zukunftswerkstatt Kommunen) sowie Dritte Bürgermeisterin Anni Gfirtner. © Holz

Als Idee wurde er bereits vor einem halben Jahr im Gemeinderat vorgestellt, jetzt ist er aktiviert worden: der von der Bayernwerk GmbH entwickelte Energiemonitor, den nun auch Fraunberg nutzt.

Fraunberg – Mit diesem Online-Werkzeug, einem digitalen Instrument zur Anzeige regionaler Energie-Bilanz, ist ab sofort zu sehen, wo und wie viel Strom in der Gemeinde erzeugt wird. Der Monitor zeigt aber auch den Stromverbrauch – zur Aufklärung und als Motivation zum Sparen. „In Zukunft sollte Energie dezentral erzeugt werden, Gemeinden jeder Größe spielen deshalb eine immer größere Rolle“, erklärte Tobias Brockel von der Bayernwerk Netz GmbH.

Zusammen mit Bürgermeister Hans Wiesmaier hatte er im Gemeindezentrum den neuen Energiemonitor per Knopfdruck gestartet. Unmittelbar darauf war – über Beamer-Technik auf einer großen Bildfläche im Sitzungssaal – deutlich zu sehen, wo in der Gemeinde Strom erzeugt wird und wohin er abfließt, im Viertelstunden-Takt laufend aktualisierbar. Diese Informationen sind aber nicht nur im Rathaus einzusehen. „Jeder Nutzer eines Smartphone kann diese Infos bald abrufen und damit sehen, wann wie viel Strom vorhanden ist. Auch auf die Homepage der Gemeinde werden die jeweils aktuellen Daten eingespeist. Und so lassen sich etwa starke Stromabnehmer gezielter einsetzen, wird Verbrauch auch optisch begreifbar“, so Brockel. Der Kommunalbetreuer der Bayernwerk Netz GmbH aus Regensburg: „So kann sich dieses digitale Werkzeug positiv auf den Klimaschutz auswirken. Denn mit einem einzigen Zugang lässt sich eine Gemeinde dazu motivieren, sich mit der Energiewende zu befassen und zu reagieren“.

Transparent lässt sich auf einem Dashboard sehen, ob und wo in der Gemeinde gerade Strom von einheimischen Erzeugern hergestellt wird. In Fraunberg sind das vorwiegend Betriebe, die Strom, gewonnen aus Biomasse und Photovoltaik, ins Netz einspeisen. Eine kleinere Rolle spielt Wasserkraft, später vielleicht auch einmal Windenergie.

Auch die Stromabnehmer sind als Gesamtheit sichtbar, hier vor allem heimisches Gewerbe und Landwirtschaft, selbst private Stromverbraucher. „Dieser Monitor zeigt deutlich, wo wir als Verbraucher eine Abhängigkeit haben, er soll den Bürgern zeigen, welche Konsequenz Stromverbrauch hat, ein Instrument zur Eigenverantwortlichkeit“, erklärte der Rathauschef.

Auch Klaus Zeitler, Sozialwissenschaftler aus Rottenburg an der Laaber, der Fraunberg seit Jahren bei der Zukunftswerkstatt und der Gemeindeentwicklung begleitet, sieht den Energiemonitor als sinnvoll an. „Wir müssen nicht mehr länger nur mit abstrakten Größen agieren, wenn wir die Bürger zum verantwortungsvollen Umgang mit Energie animieren wollen“. Beim Energiesparen könne jeder im Kleinen beginnen; die Entwicklung regenerativer Energiequellen sei nicht zu Ende – „vor allem im Wärme-Sektor gibt’s noch viel zu tun“.

Dass Fraunberg nun am Ende jeden Tages Bilanz darüber ziehen kann, wie „grün“ der örtliche Energie-Mix war, ist Experten der Bayernwerk Netz GmbH zu verdanken. Mit bayerischen Gemeinden haben sie den Energiemonitor entwickelt, der im Prinzip allen Orten im Netzgebiet zur Verfügung steht.