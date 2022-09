Energiesparen in Fraunberg: Friedhofsmauer bleibt beleuchtet

Von: Friedbert Holz

Teilen

Wie in allen Gemeinden in der Bundesrepublik sind auch in Fraunberg die Vorgaben zum sogenannten Energieeinsparungsgesetz, das seit dem 1. September und noch bis Ende Februar 2023 gilt, Thema. © Fabrice COFFRINI / AFP

Die Friedhofsmauer bleibt beleuchtet, im Gemeindezentrum fließt nur noch kaltes Wasser. Auch in Fraunberg sind die Vorgaben zum Energieeinsparungsgesetz Thema.

Fraunberg – Wie in allen Gemeinden in der Bundesrepublik sind auch in Fraunberg die Vorgaben zum sogenannten Energieeinsparungsgesetz, das seit dem 1. September und noch bis Ende Februar 2023 gilt, Thema. „Dabei haben wir schon lange eine hohe Energie-Effizienz in unseren kommunalen Gebäuden“, stellte Bürgermeister Hans Wiesmaier bei der Diskussion in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend fest. Es sei bereits bei der Erstellung der neueren Gebäude auf eine Bauweise ähnlich dem Passivhaus-Standard geachtet worden.

Im Gemeindezentrum werde, außer zum Putzen, nur noch kaltes Wasser verwendet, auch der Antrag auf Umstellung der Straßenbeleuchtung mit LED-Birnen sei schon längst gestellt. „Doch den dafür notwendigen Förderbescheid haben wir leider noch nicht erhalten“, bemängelte Wiesmaier.

Sparvorschrift: Schulen nicht betroffen

Obwohl laut der neuen Spar-Vorschrift Kindergärten und Schulen nicht betroffen sind, werde die Heizung im Schulhaus Maria Thalheim demnächst von Öl als Heizmittel auf Pellets umgestellt, „und das, obwohl Pellets derzeit auf einem astronomisch hohen Preisniveau gehandelt werden“, berichtete Wiesmaier.

Überall dort, wo Gefahr besteht, soll eine Beleuchtung auch weiterhin arbeiten. Bürgermeister Hans Wiesmaier © privat

Zur Beleuchtung öffentlicher Gebäude nachts, etwa des Kirchturms in Reichenkirchen, gab er bekannt, dass die Strahler dort „zusammen nur 35 Watt Strom benötigen“, mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt seien und zentral von den Überlandwerken Erding bedient würden. Michael Dreiling, der dafür zuständige Sachbearbeiter, bestätigte das, wies aber darauf hin, dass immer die Gemeinde über die Abschaltung bestimme.

Kirchturm: Beleuchtung wurde eingestellt

Mittlerweile wurde die Beleuchtung des Kirchturms eingestellt, die Anstrahlung der Friedhofsmauer davor aber soll bleiben, um auch nachts eine Orientierung zu geben. Wiesmaier: „Überall dort, wo eine Gefahr besteht und eine Beleuchtung darauf hinweisen kann, soll sie auch weiterhin arbeiten.“ fez

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.