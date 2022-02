„Das Ende für Gemeinden“: Bürgermeistersprecher Wiesmaier übt scharfe Kritik an Landesentwicklungsprogramm

Von: Friedbert Holz

Fraunbergs Bürgermeister und Bürgermeistersprecher Hans Wiesmaier übt scharfe Kritik an Bayerns neuem Landesentwicklungsprogramm. Es bedeute quasi das Ende für Gemeinden wie die seine.

Fraunberg – „Wo werden wir jetzt wieder in eine Ecke gestellt?“ Bürgermeister Hans Wiesmaier zeigte sich in der Sitzung des Fraunberger Gemeinderats sichtlich erbost über den neuen Entwurf des sogenannten Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP). Die Gemeinde soll eine Stellungnahme zu dem abgeben, was das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in München als Entwurf im Dezember 2021 an alle Kommunen Bayerns versendet hat.

Wiesmaier folgt in seiner Kritik den Ausführungen des Bayerischen Gemeindetags, dessen Kreisvorsitzender er ist. Dieser schreibt, dass die neuen Festlegungen „nicht zu einer Stärkung des ländlichen Raumes oder zu einer Entlastung der Verdichtungsräume führen“. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall: In den Kapiteln zu Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit, Siedlungsstruktur und Innenstruktur vor Außenentwicklung werde „ein Gedanke des Einfrierens und Konservierens des ländlichen Raumes sowie ein Befeuern der Entwicklung der Zentren postuliert“.

Der Rathauschef, der sich auf das Papier des Gemeindetags bezieht, sieht eine große Gefahr auch für seine Gemeinde in den neuen Ideen für eine künftige Landesentwicklung. „Das würde einen Entwicklungsstopp gerade für Landgemeinden und deren Ortsteile zur Folge haben, eine weitere Belastung und Überhitzung von bereits angespannten Verdichtungsräumen bringen“, prognostizierte Wiesmaier.

Besonders stört sich der Bürgermeister an der Pflicht zur Begutachtung und räumlichen Abstimmung in jeglichem Planungsprozess. „Das“, so Wiesmaier, „ist de facto eine Entmachtung der Gemeinden“. Ein weiterer Punkt im LEP-Papier stört ihn: „Dort ist geschrieben, dass eine Entwicklung nur noch dort erfolgen soll, wo alle denkbaren Infrastrukturen vorhanden sind. Das bedeutet quasi ein Ende für Gemeinden wie uns, die weder eine Lebensmittelversorgung, einen Arzt noch eine Apotheke im Ort haben.“

Auch verstehe und akzeptiere er nicht, dass versucht werde, massiv in die Planungshoheit der Gemeinden einzugreifen. „Wir vor Ort sind doch immer noch diejenigen, die sich hier am besten auskennen. Deshalb sollten auch wir zum Beispiel sämtliche Bauentscheidungen fällen.“

Als besonders negatives Einzelbeispiel aus der Region sieht Wiesmaier den Tatbestand, „dass die Vorbehaltsfläche einer dritten Startbahn am Flughafen München immer noch nicht verändert wurde. Wir haben immer noch keinen Nachweis für den Bedarf einer immerhin 350 Hektar großen Fläche“. Über diesen speziellen Punkt ließ der Bürgermeister letztlich im Ratsgremium abstimmen. Das Ergebnis: Mit großer Mehrheit möchten Fraunbergs Gemeindevertreter die dritte Startbahn überhaupt nicht mehr im Landesentwicklungsprogramm sehen.