Fraunberg: Entscheidung beim Breitbandausbau

Von: Friedbert Holz

Der Glasfaserausbau war Thema im Gemeinderat Fraunberg. © dpa

Das Ismaninger Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser hat vom Fraunberger Gemeinderat den Zuschlag für den Glasfaserausbau in der Gemeinde erhalten. Ein Exklusivrecht ist das aber lange nicht.

Fraunberg – Um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau für die Versorgung Fraunbergs mit Breitband beziehungsweise Glasfaser endlich umsetzen zu können, ohne dabei die Gemeindekasse übermäßig zu belasten, hatte die Verwaltung wie berichtet insgesamt vier mögliche Anbieter angefragt. Bis auf die Deutsche Telekom haben alle ihre Konditionen dem Gemeinderat vorgelegt. Der Marktführer sieht derzeit keine Möglichkeit, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Nun sollte im Gremium die Entscheidung über den Zuschlag fallen. Das Rennen machte Unsere Grüne Glasfaser aus Ismaning. Exklusivrechte hat sie aber nicht.

Während das Angebot der Firma Deutsche Glasfaser 40 Prozent Versorgung der Gemeindefläche umfasst, bietet Konkurrent Bisping und Bisping 60 Prozent an, das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser, eine Tochter des Mobilfunkbetreibers Telefonica, sogar 100 Prozent. Allerdings wird hier die Bedingung gestellt, dass bei einer Glasfaseranbindung bis in jedes Haus zunächst ein Vertrag mit dem Anbieter O2 zwingend ist.

Mit diesem Umstand können sich nicht alle in der Gemeinde anfreunden, auch nicht im Rat. Um weiter voranzukommen, schlug Bürgermeister Hans Wiesmaier in der Sitzung vor, ein so genanntes „Memorandum of Understanding“, also eine Absichtserklärung, abzugeben. Dieses Papier soll dem Betreiber, der letztlich den Zuschlag erhält, freien Ausbau für sein Netz in der Gemeinde Fraunberg ermöglichen. Es enthält aber auch einen Passus, anderen Anbietern gleiches zu erlauben.

Obwohl also keine Exklusivität für nur eine Firma besteht, entschloss sich das Gremium bis auf die Gegenstimmen von Kai von Fraunberg (WG Fraunberg), Michael Nett (WG Reichenkirchen) und Christian Obermaier (WG Maria Thalheim) aufgrund der besten Bedingungen für das Angebot von Unsere Grüne Glasfaser.