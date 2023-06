„Er lebt die Landshuter Hochzeit“

Ein lautes „Hallooo!“ wird Werner Kalinetz (vorne, links) auch diesmal in der Landshuter Altstadt von sich geben. Er ist wieder als Pferdeführer der Falknergruppe beim Festzug der Landshuter Hochzeit dabei. Das Bild entstand 2017, hier führt er gerade seinen Kaltblüter-Rappen Hercules. © Tom

Die Zulassungkriterien sind streng. Verdammt streng. Für Auswärtige ist es schon schwierig genug, überhaupt an Karten für bestimmte Events bei der Landshuter Hochzeit zu kommen. Aber gar bei den Darstellern mitzuwirken? Kaum denkbar. Werner Kalinetz aus Furthmühle in der Gemeinde Fraunberg ist einer der wenigen Nicht-Landshuter, die mitspielen dürfen.

Fraunberg/Landshut – Die Landshuter Hochzeit beginnt am heutigen Freitag und dauert bis Sonntag, 23. Juli. Seit 1903 nun schon zum 42. Mal findet das große Mittelalter-Spektakel statt. Diesmal coronabedingt nicht nach einer Pause von vier Jahren, sondern nach sechs Jahren. In originalgetreuen Gewändern erinnern 70 Gruppen und 2500 Darsteller als Ritter, Gaukler und Edeldamen drei Wochen lang beim Historienspiel wieder an die Vermählung des Wittelsbacher Herzogs Georg dem Reichen von Bayern-Landshut mit der polnischen Königstochter Hedwig im Jahre 1475.

Mittendrin statt nur dabei: der 71-jährige Kalinetz mit seinen optisch einiges hermachenden französischen Kaltblüter-Pferden, den Rappen der Rasse Pecheron. Drei seiner schönen Pferde stellt er wieder den Falknern zur Verfügung, wobei er selbst als Pferdeführer bei den Umzügen an den vier Festsonntagen im Einsatz sein wird. Ein viertes Pferd von ihm wird bei der königlichen Leibgarde zu sehen sein.

„Mittlerweile, nach 2009, 2013 und 2017, gehört der Werner schon fest zum Inventar der Landshuter Hochzeit“, freut sich Falkner-Chef Wolfgang Forstner über den urigen, geselligen Fraunberger. „Er macht nicht nur mit, er lebt die Landshuter Hochzeit regelrecht und ist zu einer unverzichtbaren Institution geworden. Die Mitwirkenden sind von seiner offenen Art begeistert.“

Los ging’s für Kalinetz 2009. „Meine vom Kutschenfahren bekannten, prächtigen Pferde standen damals für die Landshuter Hochzeit auf der Wunschliste ganz oben. Zuvor hatte ich bei Festumzügen mit der Kutsche Prominente spazieren gefahren, oder Trachtenvereine beim großen Oktoberfest-Schützenumzug in München“, erzählt Kalinetz.

Seine Hartnäckigkeit sollte sich bei der Landshuter Hochzeit auszahlen: „Da ich meine Pferde nicht von der Hand lasse, wurde mir damals angeboten, per Ausnahmegenehmigung – Auswärtige dürfen bei der LaHo nicht mitwirken – selbst als Pferdeführer bei der Hochzeit dabei zu sein“, erinnert sich Kalinetz.

„Die Falkner sind eine Gruppe, die besonders von den Besuchern in Augenschein genommen wird. Im Mittelalter hatten sie großes Ansehen und kamen gleich nach dem Adel“, weiß Kalinetz. Für die Vorbereitung mit den Pferden und Falken auf den Festumzug müsse er vorab immer viel Freizeit investieren. „Die berittenen Falkner und ich haben in einem aufwendigen Training bereits seit dem Frühjahr die Pferde und Falken aneinander gewöhnt. Wenn die Falken anfangen zu flattern und sich die Pferde dabei erschrecken, wäre das eine heikle Situation beim Festzug mit den vielen Gästen.“

Auch das laute „Hallooo“- Schreien sei bei den Vorbereitungen geprobt worden. „In den vergangenen Wochen haben wir regelmäßig die Fest-Abläufe durchgespielt. Zudem mussten sich meine Kutschenpferde auch an einen speziellen altertümlichen Sattel gewöhnen, auf dem bis zu zwei Personen reiten können. Doch mit viel Ruhe, Geduld und großer Tierliebe haben wir es rechtzeitig zu Beginn der LaHo geschafft.“ Vor gut zwei Wochen waren alle Pferdeführer mit ihren Tieren schon in der Landshuter Innenstadt für eine ernsthafte Probe am Ort des Geschehens, da lief es bei allen Mitwirkenden laut Kalinetz bereits bestens.

Am Sonntag geht’s nun los, dann steigt der erste Umzug. Kalinetz weiß schon genau, was zu tun sein wird: „Mit den sauber gewaschenen Pferden fahre ich am Vormittag zum Lager. Dort werden sie schön geschmückt für den Festzug, der um 14 Uhr beginnt. Meine Stute Leila übergebe ich der Leibgarde. Dann geht’s los, ich ziehe in mittelalterlicher Kleidung mit meinen drei Pferden Pia, Gloria und Hercules, begleitet von 15 Falknern und deren zwölf Falken, laut ,Hallooo’ rufend an den Menschenmengen vorbei durch die Alt- und Neustadt und zurück ins Lager“, erzählt Kalinetz.

Nach dem Umzug bringe er seine Pferde nach Hause. „Man könnte sie für die vier Wochen auch in Landshut lassen, das tue ich ihnen aber nicht an“, sagt der Pferdeliebhaber. „Unter der Woche fühlen sie sich in ihrer gewohnten Umgebung in Fraunberg am wohlsten, außerdem habe ich ja keinen weiten Anfahrtsweg.“ Nach der Pferdeversorgung zuhause fahre er wieder nach Landshut ins historische Lager und feiere mit.

Wer den mittelalterlichen Fraunberger live sehen will, hat an den nächsten vier Sonntagen bei den Festumzügen um 14 Uhr in der Landshuter Altstadt Gelegenheit dazu. Bei der LaHo gibt es auch mittelalterliche Konzerte, Tänze und Ritterspiele. Die meisten Veranstaltungen finden auf der Burg Trausnitz, im mittelalterlichen Lager auf der Grieserwiese und in der Residenz statt.

Thomas Obermeier